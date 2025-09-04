聽新聞
0:00 / 0:00
萊爾校長爆紅 國民黨：接任黨主席應繼續重視年輕化 海納百川
國民黨今上午舉行「萊爾校長實體化來了！募款小物限量發布記者會」記者會，讓先前爆紅的「南方四賤客」風格CF「萊爾校長」，從平面走向實體。媒體問及國民黨創意之路是否會因國民黨主席朱立倫卸任而停止，發言人楊智伃表示，接下來不管是哪個主席，更應該要繼續重視年輕化的力量，有更多開枝散葉。
8月中下旬，國民黨為挺核三延役公投，推出「萊爾校長」CF，CF中開車的萊爾校長被解讀在諷刺賴清德總統。此CF爆紅，衍生出二創潮，且至今仍在發酵，發展成「萊爾校長宇宙」。
對於國民黨發揮創意是否會隨朱立倫卸任而停止，楊智伃表示，正如朱立倫所說，這個任期希望順利交棒，放心交棒，而所有的年輕力量會在各個崗位，為國民黨做更多的進步跟努力的工作。相信接下來不管是哪個主席，更應該要繼續重視年輕化的力量，年輕化的力量需要有更多開枝散葉，甚至也需要更多海納百川。
楊智伃指出，相信現在已把年輕化的力量奠定基礎，也讓大家看見了。接下來的黨主席不論是誰，都能夠來去承接，而且也可以繼續把這分力量，用海納百川的方式找到更多年輕人一起加入國民黨，改變國民黨。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言