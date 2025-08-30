郝龍斌選黨主席？侯友宜：願意承擔都全力支持

國民黨中常會8月27日通過提案，將黨主席選舉領表登記時間延後至9月15日至19日。雖然黨主席朱立倫表態不續任，但隨著戰線拉長，且與黨代表改選、明年的中央委員、中常委選舉全面連動。挺朱、非朱陣營的對弈也將持續，並且終須一戰 有國民黨人士指出。朱立倫一再表示要交棒，不續任，但一連串的積極動作，不但看不到看守、準交接的作法，反而更像「準連任」…

2025-08-29 14:11