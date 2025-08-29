影／誰接黨主席？朱立倫：眾望所歸之人大家都在努力
在朱立倫堅決交棒，台中市長盧秀燕堅不參選的情況下，藍營內部對於下一位黨主席是誰不免焦慮。外傳台北市前市長郝龍斌將拍板參選，國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待，大家都在努力。
朱立倫今天出席國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復80周年」座談會，他在受訪時表示，在上個禮拜的中常會，已經多位常委提出來有關黨代表要參選的權益問題。所以這個禮拜正式的提案，就是希望這1千多位黨代表要選出來，很多人要參選，823之後有大家的權益的問題，所以就從善如流，因為黨代表牽涉到中央委員，牽涉到中常委，黨代表跟黨主席的登記是同一天，大家也覺得這樣讓大家多思考一下吧。
朱立倫再一次強調，大家都是期待眾望所歸的、能夠最後獲得大家的支持，來領導這個黨，這是大家共同的期待。「還有一些時間，大家冷靜的思考，最後團結一致，這一段時間要千萬記住，民進黨正陷入混亂鬥內鬥當中，國民黨一定要團結一致」，朱表示好不容易看到民眾對國民黨的肯定，國民黨的好感度已經位居第一，這是大家努力的成果，一定要團結一致，這中間的過程最後一定要非常的圓滿，讓國民黨團結面對2026，面對2028。
