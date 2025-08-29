當選過關落選被關 謝典林：藍白合才能制衡民進黨
彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，今天在臉書又再度發文，他指出，如果2024總統大選藍白合沒有破局，賴清德不會以40%得票數當選總統，「阿北」（民眾黨前主席柯文哲）也不會被收押。「藍白合」是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器。
謝典林指出，2024年大選前，他呼籲總統票投國民黨侯友宜、趙少康；立委票投國民黨謝衣鳳；政黨票投民眾黨。他頂著四面八方的壓力，把主張貫徹到底，開票結果顯示，謝衣鳳的立委票總數，剛好等於侯趙配和柯吳配總統票的相加數，而且廢票極少，顯示民眾黨支持者接受呼籲。
他說，投票日前兩週，也將看法轉達給國民黨提名的第一、二、四選區立委候選人參考，但未接受建議，最後全部落選，且立委廢票數非常多。
謝典林也說，如果2024總統大選藍白合沒有破局，賴清德不會以40%得票數當選總統，「阿北」也不會被收押。這血淋淋的教訓就是「當選過關，落選被關」。
如今朱立倫主席宣布交棒，國民黨主席即將改選。謝典林主張，為捍衛台灣民主，國民黨全代會必須把「藍白合」列為決議，成為2026和2028年提名的重要依據。這是2024大選失敗的血淚教訓，也是今年「大罷免」大獲全勝的基礎。
他說，「藍白合」是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器，台灣先賢蔣渭水的遺言「同胞須團結，團結真有力」藍白合在「大罷免」的合作無間，證明這句話不再是民進黨的專利。藍白合已經幫助在野黨挺過「大罷免」的狂風暴雨，就讓它繼續帶領大家前進，爭取2026與2028屬於全體台灣人民的勝利。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言