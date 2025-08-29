快訊

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

普發現金三讀合憲了！最快10月發一萬 七個月內發完

當選過關落選被關 謝典林：藍白合才能制衡民進黨

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，今天在臉書又再度發文，指「藍白合」是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器。圖／取自謝典林臉書
彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，今天在臉書又再度發文，指「藍白合」是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器。圖／取自謝典林臉書

彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，今天在臉書又再度發文，他指出，如果2024總統大選藍白合沒有破局，賴清德不會以40%得票數當選總統，「阿北」（民眾黨前主席柯文哲）也不會被收押。「藍白合」是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器。

謝典林指出，2024年大選前，他呼籲總統票投國民黨侯友宜、趙少康；立委票投國民黨謝衣鳳；政黨票投民眾黨。他頂著四面八方的壓力，把主張貫徹到底，開票結果顯示，謝衣鳳的立委票總數，剛好等於侯趙配和柯吳配總統票的相加數，而且廢票極少，顯示民眾黨支持者接受呼籲。

他說，投票日前兩週，也將看法轉達給國民黨提名的第一、二、四選區立委候選人參考，但未接受建議，最後全部落選，且立委廢票數非常多。

謝典林也說，如果2024總統大選藍白合沒有破局，賴清德不會以40%得票數當選總統，「阿北」也不會被收押。這血淋淋的教訓就是「當選過關，落選被關」。

如今朱立倫主席宣布交棒，國民黨主席即將改選。謝典林主張，為捍衛台灣民主，國民黨全代會必須把「藍白合」列為決議，成為2026和2028年提名的重要依據。這是2024大選失敗的血淚教訓，也是今年「大罷免」大獲全勝的基礎。

他說，「藍白合」是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器，台灣先賢蔣渭水的遺言「同胞須團結，團結真有力」藍白合在「大罷免」的合作無間，證明這句話不再是民進黨的專利。藍白合已經幫助在野黨挺過「大罷免」的狂風暴雨，就讓它繼續帶領大家前進，爭取2026與2028屬於全體台灣人民的勝利。

藍白合 國民黨 大罷免 謝典林 柯文哲

延伸閱讀

【重磅快評】盧秀燕不是藍版蔡英文 蘇蔡心結是國民黨前車之鑑

綠17議員喊話賴總統 張之豪：民進黨興利除弊才能贏回人民信任

柯建銘該卸任？ 黃守達：黨團應全面改組 告訴民眾民進黨要改變了

「小聯盟」對決「小咖」 卓伯源回應謝典林選國民黨主席看法

相關新聞

選不選藍主席郝龍斌今表態 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

下一位國民黨主席是誰，至今撲朔迷離。傳台北市前市長郝龍斌今日將拍板參選。國民黨主席朱立倫今日受訪表示，大家先冷靜思考一下...

影／誰接黨主席？朱立倫：眾望所歸之人大家都在努力

在朱立倫堅決交棒，台中市長盧秀燕堅不參選的情況下，藍營內部對於下一位黨主席是誰不免焦慮。外傳台北市前市長郝龍斌將拍板參選...

羅智強選黨魁帶紅豆餅拜會 馬英九勉挺身扛責、世代交替

國民黨立委羅智強日前宣布參選國民黨主席，他28日晚上在臉書上表示，他帶了「馬英九三寶」，去拜會前總統馬英九，並向馬英九報...

當選過關落選被關 謝典林：藍白合才能制衡民進黨

彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，今天在臉書又再度發文，他指出，如果2024總統大選藍白合沒有破局，賴清德不...

面對勸進選藍主席 傳盧秀燕「天崩也不變」

台中市長盧秀燕公開宣布無法參選國民黨主席後，各界勸進聲不斷。國民黨前天拍板，黨主席參選領表時間延後兩周，是否可能添變數？...

拚藍主席？郝龍斌今拍板！藍營人士：盧郝體制迎戰2028

國民黨主席十月十八日改選，國民黨中常會前天將領表登記時間延後二周，讓黨內重量級人選有更多時間思考。據了解，台北市前市長郝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。