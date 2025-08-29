拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

下一位國民黨主席是誰，至今撲朔迷離。傳台北市前市長郝龍斌今日將拍板參選。國民黨主席朱立倫今日受訪表示，大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待，大家都在努力。

在朱立倫堅決交棒，台中市長盧秀燕堅不參選的情況下，藍營內部對於下一位黨主席是誰尚不明朗，不免焦慮。郝龍斌傳近期將拍板參選。

朱立倫今出席國民黨舉辦的「抗戰勝利暨台灣光復80週年」座談會，他在受訪時表示，在上周的中常會，有多位常委提出關於黨代表要參選的權益問題，所以這周正式提案，就是希望有這1千多位黨代表要選出來，很多人要參選，823之後，那有大家的權益問題，所以從善如流。因為黨代表牽涉到中央委員、中常委，黨代表跟黨主席的登記是同一天，大家也覺得讓大家多思考一下。他還是再一次強調，都是期待眾望所歸的、能夠最後獲得大家的支持，來領導這個黨，這是大家共同的期待，那還有一些時間，大家冷靜的思考，最後團結一致。

朱立倫表示，這一段時間要千萬記住，民進黨陷入混亂當中，陷入逼宮，陷入內鬥，國民黨一定要團結一致，好不容易看到民眾肯定，國民黨的好感度第一，這是大家努力的成果，一定要團結一致，中間過程最後一定要非常圓滿，讓國民黨大家團結，面對2026，面對2028。

對於郝龍斌是否為接任黨主席的好人選，朱立倫說，他剛已強調，這時大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待，大家都在努力，既然黨代表已要延期登記，黨主席也是延期登記，就讓大家有些時間思考一下。大家給鼓勵的，給加油的，或者是各種的方法，大家都一起努力，大家全力以赴，最後國民黨團結勝選。

