面對勸進選藍主席 傳盧秀燕「天崩也不變」

聯合報／ 記者陳秋雲朱冠諭／連線報導
台中市長盧秀燕。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕。圖／聯合報系資料照片

台中市長盧秀燕公開宣布無法參選國民黨主席後，各界勸進聲不斷。國民黨前天拍板，黨主席參選領表時間延後兩周，是否可能添變數？近盧人士昨表示，盧秀燕經過深思熟慮，一旦決定「天崩地裂也不會改變」。

桃園市長張善政說，他可以為國民黨貢獻自己的專長，「但不是在黨主席的位置上」，重申盧秀燕才是他心中的不二人選。

八二三罷免投票結束後，國民黨主席朱立倫公開懇請盧秀燕接棒黨主席，盧隔天受訪公開說「媽媽會留在家」。挺盧人士不死心持續放話，各界勸進聲也不斷。

近盧人士昨指出，盧秀燕在中台灣獲得信任，因為下決定前，一定經深思熟慮，一旦決定「天崩地裂也不會改變」；盧今年初接受聯合報專訪時，就公開說過「專心市政」、「我還有工作，不要為我找工作」，盧態度已明。

朱立倫辭意甚堅、盧秀燕堅持不選，張善政昨被問到是否參選以緩和朱、盧的僵局？張表示，他個人的專長不是黨主席的適當人選。朱和盧之間是否有僵局，他並不清楚；朱主席其實做得很好，但顯然有點疲憊，盧秀燕是很好的人選，先前有過民調，盧就是大家的共識。

盧秀燕 國民黨 張善政

【重磅快評】盧秀燕不是藍版蔡英文 蘇蔡心結是國民黨前車之鑑

不當國民黨主席備胎人選 張善政勸進盧秀燕：應勇於承擔

黃健庭：黃敏惠是國民黨主席不錯人選 也得本人有意願

盧秀燕表態不選黨主席 近盧人士指「 天崩地裂也不會改變」

拚藍主席？郝龍斌今拍板！藍營人士：盧郝體制迎戰2028

國民黨主席十月十八日改選，國民黨中常會前天將領表登記時間延後二周，讓黨內重量級人選有更多時間思考。據了解，台北市前市長郝...

國民黨祕書長爆「郭台銘先跟侯友宜談過2024總統參選」 侯陣營反駁

國民黨祕書長黃健庭今天爆料，早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，不是朱立倫邀請郭台銘參選。侯陣營反駁，這個...

不當國民黨主席備胎人選 張善政勸進盧秀燕：應勇於承擔

國民黨主席接棒人選引發關注，傳黨內醞釀勸進桃園市長張善政參選。張善政今受訪表示，他可以為國民黨貢獻自己的專長，「但不是在...

黃健庭：黃敏惠是國民黨主席不錯人選 也得本人有意願

國民黨於10月18日進行黨主席改選，現任黨主席朱立倫表態堅定交棒，台中市長盧秀燕表態不參選，目前已有7人表態參選。國民黨...

盧秀燕表態不選黨主席 近盧人士指「 天崩地裂也不會改變」

國民黨主席朱立倫公開「懇請」台中市長盧秀燕接棒主席，盧秀燕隔天就開記者會表示「不會參選。」事過四天，勸進聲仍不斷。近盧人...

