快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

楊金龍重回A級！全球央行總裁評比出爐 僅3國拿下最高評等A+

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨祕書長爆「郭台銘先跟侯友宜談過2024總統參選」 侯陣營反駁

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨於10月18日進行黨主席改選，現任黨主席朱立倫表態堅定交棒，台中市長盧秀燕表態不參選，目前已有7人表態參選。國民黨秘書長黃健庭今日接受媒體人黃光芹節目專訪。黃健庭表示，最難幹的工作就是國民黨主席，並強調會了解看看朱屬意人選、盧秀燕的困擾在哪，幫助排除及協助。他也認為嘉義市長黃敏惠是好人選。圖／「中午來開匯」提供
國民黨於10月18日進行黨主席改選，現任黨主席朱立倫表態堅定交棒，台中市長盧秀燕表態不參選，目前已有7人表態參選。國民黨秘書長黃健庭今日接受媒體人黃光芹節目專訪。黃健庭表示，最難幹的工作就是國民黨主席，並強調會了解看看朱屬意人選、盧秀燕的困擾在哪，幫助排除及協助。他也認為嘉義市長黃敏惠是好人選。圖／「中午來開匯」提供

國民黨祕書長黃健庭今天爆料，早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，不是朱立倫邀請郭台銘參選。侯陣營反駁，這個說法混淆實情，在朱立倫邀約會面之前，侯、郭兩人並無私下碰面，自然也沒有「先談好」的可能性存在。

朱立倫 郭台銘 黃健庭 侯友宜

延伸閱讀

民調「國民黨好感度奪第一」 朱立倫致謝：6大改革逐步達成

捷運三鶯線進度93% 侯友宜視察工程盼年底如期完工

影／一般性補助款將改申請制 侯友宜：不論哪種算法都希望不要減少

郭台銘小女兒QQ罕見公開！「倒立下腰」秀舞技 遺傳曾馨瑩舞蹈基因

相關新聞

國民黨祕書長爆「郭台銘先跟侯友宜談過2024總統參選」 侯陣營反駁

國民黨祕書長黃健庭今天爆料，早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，不是朱立倫邀請郭台銘參選。侯陣營反駁，這個...

盧秀燕表態不選黨主席 近盧人士指「 天崩地裂也不會改變」

國民黨主席朱立倫公開「懇請」台中市長盧秀燕接棒主席，盧秀燕隔天就開記者會表示「不會參選。」事過四天，勸進聲仍不斷。近盧人...

不當國民黨主席備胎人選 張善政勸進盧秀燕：應勇於承擔

國民黨主席接棒人選引發關注，傳黨內醞釀勸進桃園市長張善政參選。張善政今受訪表示，他可以為國民黨貢獻自己的專長，「但不是在...

黃健庭：黃敏惠是國民黨主席不錯人選 也得本人有意願

國民黨於10月18日進行黨主席改選，現任黨主席朱立倫表態堅定交棒，台中市長盧秀燕表態不參選，目前已有7人表態參選。國民黨...

「小聯盟」對決「小咖」 卓伯源回應謝典林選國民黨主席看法

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，彰化縣議會議長謝典林昨天在臉書表示「願意當小咖，參選國民黨主席」，其實彰化縣前縣長...

還有重量級大咖參選國民黨主席？蕭旭岑：不可能是馬前總統

國民黨主席改選即將登場，目前檯面上已有7人表態角逐黨魁，國民黨立委賴士葆昨透露，還將有令人意想不到的重量級人物參選。馬英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。