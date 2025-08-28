國民黨祕書長爆「郭台銘先跟侯友宜談過2024總統參選」 侯陣營反駁

國民黨祕書長黃健庭今天爆料，早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，不是朱立倫邀請郭台銘參選。侯陣營反駁，這個說法混淆實情，在朱立倫邀約會面之前，侯、郭兩人並無私下碰面，自然也沒有「先談好」的可能性存在。

