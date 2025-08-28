聽新聞
0:00 / 0:00
不當國民黨主席備胎人選 張善政勸進盧秀燕：應勇於承擔
國民黨主席接棒人選引發關注，傳黨內醞釀勸進桃園市長張善政參選。張善政今受訪表示，他可以為國民黨貢獻自己的專長，「但不是在黨主席的位置上」，他也重申台中市長盧秀燕才是他心中的不二人選。
張善政今下午參加「桃園市114年度捐贈公益感恩會」後受訪，被問到是否會成為國民黨主席備胎人選，以緩和現任主席朱立倫和台中市長盧秀燕間的僵局？張回應，他先前已講過，盧秀燕應該出來勇於承擔。
張善政表示，他自己個人的背景專長，大家都很清楚，不是黨主席的適當人選，「如果說要我貢獻的話，像是產業、高科技、能源議題，我可以貢獻，在國民黨裡面我可以做這方面的貢獻，但不是在黨主席的位置上。」
張善政說，朱跟盧之間是否有僵局，他並不清楚；朱主席其實做得很好，但他顯然是有點疲憊，至於盧秀燕是很好的（接棒）人選，也是大家的共識，先前有過民調，盧就是大家的共識，她應該勇於承擔，也是他心中的不二人選。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言