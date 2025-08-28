快訊

不當國民黨主席備胎人選 張善政勸進盧秀燕：應勇於承擔

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
傳黨內醞釀勸進桃園市長張善政（圖）參選國民黨主席，張善政今表示，台中市長盧秀燕才是他心中的不二人選。記者朱冠諭／攝影

國民黨主席接棒人選引發關注，傳黨內醞釀勸進桃園市長張善政參選。張善政今受訪表示，他可以為國民黨貢獻自己的專長，「但不是在黨主席的位置上」，他也重申台中市長盧秀燕才是他心中的不二人選。

張善政今下午參加「桃園市114年度捐贈公益感恩會」後受訪，被問到是否會成為國民黨主席備胎人選，以緩和現任主席朱立倫和台中市長盧秀燕間的僵局？張回應，他先前已講過，盧秀燕應該出來勇於承擔。

張善政表示，他自己個人的背景專長，大家都很清楚，不是黨主席的適當人選，「如果說要我貢獻的話，像是產業、高科技、能源議題，我可以貢獻，在國民黨裡面我可以做這方面的貢獻，但不是在黨主席的位置上。」

張善政說，朱跟盧之間是否有僵局，他並不清楚；朱主席其實做得很好，但他顯然是有點疲憊，至於盧秀燕是很好的（接棒）人選，也是大家的共識，先前有過民調，盧就是大家的共識，她應該勇於承擔，也是他心中的不二人選。

