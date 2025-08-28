黃健庭：黃敏惠是國民黨主席不錯人選 也得本人有意願

國民黨於10月18日進行黨主席改選，現任黨主席朱立倫表態堅定交棒，台中市長盧秀燕表態不參選，目前已有7人表態參選。國民黨秘書長黃健庭今日接受媒體人黃光芹節目專訪。黃健庭表示，最難幹的工作就是國民黨主席，並強調會了解看看朱屬意人選、盧秀燕的困擾在哪，幫助排除及協助。

黃健庭表示，無論任何一個組織或團體，領導力是成敗關鍵原因。今天民進黨政府讓台灣陷入內有朝野對立、外有兩岸關係及美國隊等關稅問題，賴清德總統難辭其咎。

黃健庭提到，國民黨如果沒有贏、沒有贏回政權，就是怪黨主席，主席得承擔一切責任；現在最重要的是2026縣市首長大選要贏，誰最有領導力，誰就擔任國民黨主席，「最難的工作就是國民黨主席」。

對於盧秀燕表態不選主席，讓藍營基層陷入焦慮，黃健庭表示，擔任黨主席得承擔許多責任及壓力，盧當然得多方評估思考，加上還有市政在身，對朱立倫來說，還是會努力繼續勸進，大家也會了解盧的困擾在哪，協助排除。若是盧秀燕真的有困難、無意願，還有其他人選，絕對不會有群龍無首的局面發生。

對於國民黨前秘書長李乾龍日前表示「若是盧媽媽不要，黃媽媽也可以」，點名嘉義市長黃敏惠參選黨主席，黃健庭則認為，她是很好的人選，只是也得本人確實有意願參選，以目前國民黨情況來說，確實不是容易的工作，且又關係到2026縣市首長及2028總統大選。

黃健庭點出擔任主席的人格特質，指出目前主戰場在國會，黨團具有很高的自主性，不會每件事情都來請示中央，可能大事才需要溝通。此外，在執政的縣市，主席也要「喊得動」，如果上來誰都不理主席，黨怎麼弄得下去？主席需要整合地方派系、發揮戰力，不諱言其他想參選的人都很優秀，但也必須思考「適合在這位子嗎？」

黃健庭以朱立倫擔任主席時遭遇到的難處為例，指出賴清德原在6月18日邀請朱立倫及民眾黨主席黃國昌兩位在野黨領袖，參加國安簡報，當時黨內湧出許多聲音、痛批是圈套。但是他及朱的態度很正面，且根據朱做的民調顯示，「高達6成民眾認為應該參與」，因此不見得聲音最大的就是主流民意，「如果主席跟著聲音最大的走，又會距離多數民意遠」。

黃健庭說明，雖然已努力與賴政府溝通到最後一刻，最後發現完全又是另一個黑箱，甚至與會的3方人士連公開各自講話都無法，「那就沒辦法了」。

對於未來主席也會面臨的藍白合問題及溝通，黃健庭表示，以目前政黨板塊來看不可避免，過去在2024大選藍白雙方沒經驗，但是現在經過國會、新竹市的合作經驗，雙方彼此信任了解更多，因此「藍白合是能夠贏回政權、把國家導回正軌，是共同最高目標」。

黃健庭也說，「大佬文化」已沒那條件，國民黨已經變得不一樣，經過朱立倫4年的堅持及努力，給予年輕人更多空間及舞台，他強調，「如果朱立倫不正直、正派，我老早辭職了」。

商品推薦