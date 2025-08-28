盧秀燕表態不選黨主席 近盧人士指「 天崩地裂也不會改變」

國民黨主席朱立倫公開「懇請」台中市長盧秀燕接棒主席，盧秀燕隔天就開記者會表示「不會參選。」事過四天，勸進聲仍不斷。近盧人士指出，盧秀燕下決定前一定經深思熟慮，一旦決定「天崩地裂也不會改變」，所以中市藍委及派系大老都表示「尊重並相信盧市長的智慧。」

挺盧人士不死心，不斷勸進及放話。另國民黨中常委鄭正鈐、與來自台中的陳俗蓉昨在國民黨中常會臨時提案，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日，其餘投票、全代會交接等時程不變。

國民黨台中市資深議員表示，可接受盧不選的理由，畢竟她個人的政治前途由自己負責。另近盧人士表示，盧秀燕今年初接受聯合報專訪，就具體表示會「專心市政」「我還有工作，不要為我找工作」態度明顯。

另國民黨團書記長李中則認為，對盧不參選覺得可惜，因只要盧肯出來選黨主席，就沒辭這些紛紛擾擾，國民黨基層有集體焦慮，對檯面上的人選持保留態度，但盧秀燕自己的決定，無法干預，祝福與尊重。

近盧人士指出，盧秀燕在中台灣獲得信任感，就是因為她決定前會深思熟慮，一旦決定，「天崩地裂也不會改變」，所以立委及大老都尊重並相信盧的智慧。

商品推薦