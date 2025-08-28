快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

聽新聞
0:00 / 0:00

「小聯盟」對決「小咖」 卓伯源回應謝典林選國民黨主席看法

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
謝典林昨天在臉書表態將參選黨主席，並搭配衝浪照片，被喻為「乘風破浪」。圖／取自謝典林臉書
謝典林昨天在臉書表態將參選黨主席，並搭配衝浪照片，被喻為「乘風破浪」。圖／取自謝典林臉書

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，彰化縣議會議長謝典林昨天在臉書表示「願意當小咖，參選國民黨主席」，其實彰化縣前縣長卓伯源更早宣布將參選黨主席。彰化政壇都知道卓伯源與謝典林不睦，對於謝典林也要選黨主席，卓伯源表示，「他有這雄心壯志，值得肯定」。

對於盧秀燕不選黨主席，卓伯源表示，盧秀燕苦民所苦，他深有同感，若大聯盟不出來，小聯盟就上了，「姐姐很辛苦，弟弟來開路，我願意分擔一下。」卓伯源在2021年9月投入國民黨主席選舉，卻告失利，四年後決定捲土重來，卓伯源今天表示，經過四年生聚教訓，會堅持參選到底。

卓伯源說，目前有意投入黨主席的人選百花齊放，正是「萬紫千紅總是春」，顯示國民黨人才濟濟，一起來為國民黨、國家打拚，而他不是最強、最完美，卻是最適合的人選。

卓伯源說，他曾擔任2任縣議員、3年副縣長、2任立委及2任縣長，現在又是上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長，會員公司有 300多家，最能了解產業界的心聲。如果擔任黨主席，針對台灣目前面對的美台關稅、匯稅問題，以及兩岸關係力找到解方。

卓伯源說，他如果當國民黨主席，一定會廣納雅言，並海納百川，歡迎各方人才加入團隊。

彰化縣一下子出現前縣長卓伯源及現任議長謝典林都表態參選國民黨主席，地方政壇皆知卓、謝不和，如今卓以「小聯盟」 自居，謝典林也自認是「小咖」，都有異曲同工之妙，如果最後真在黨主席選舉對壘，也是一齣好戲。

謝典林昨天在臉書表態將參選黨主席，並搭配衝浪照片，被喻為「乘風破浪」。卓伯源對謝典林表態選黨主席表示，「有這雄心壯志，值得肯定」。

彰化前縣長卓伯源表態要參選國民黨主席，並自認是最適合的人選。本報資料照片
彰化前縣長卓伯源表態要參選國民黨主席，並自認是最適合的人選。本報資料照片

卓伯源 謝典林 國民黨 黨主席

延伸閱讀

謝典林表態選黨主席 胞姊謝衣鳯：黨務繁重須像朱主席這樣才適合

影／挺連任？謝衣鳯：黨務工作重 要有像朱立倫這樣的人擔任黨魁

影／豐原運動中心試營運3天累計近萬人入館 9/1盧秀燕揭牌

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

相關新聞

還有重量級大咖參選國民黨主席？蕭旭岑：不可能是馬前總統

國民黨主席改選即將登場，目前檯面上已有7人表態角逐黨魁，國民黨立委賴士葆昨透露，還將有令人意想不到的重量級人物參選。馬英...

「小聯盟」對決「小咖」 卓伯源回應謝典林選國民黨主席看法

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，彰化縣議會議長謝典林昨天在臉書表示「願意當小咖，參選國民黨主席」，其實彰化縣前縣長...

國民黨主席領表延後2周 投票日不變…改選添變數？

國民黨歷經大罷免大勝後，黨內反而無大咖肯接任黨主席，讓黨內湧現焦慮。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐昨...

謝典林表態選黨主席 胞姊謝衣鳯：黨務繁重須像朱主席這樣才適合

國民黨主席將改選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書表態，自己可以用「小咖」身分以階段性任務去當國民黨主席，表態參選國民黨主席...

影／挺連任？謝衣鳯：黨務工作重 要有像朱立倫這樣的人擔任黨魁

下一個國民黨主席是誰，至今尚不明朗。現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選。繼國民黨立委羅智強宣布參選黨主席...

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

國民黨主席將改選，現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書指出，現在讓盧秀燕去接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。