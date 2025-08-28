「小聯盟」對決「小咖」 卓伯源回應謝典林選國民黨主席看法

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，彰化縣議會議長謝典林昨天在臉書表示「願意當小咖，參選國民黨主席」，其實彰化縣前縣長卓伯源更早宣布將參選黨主席。彰化政壇都知道卓伯源與謝典林不睦，對於謝典林也要選黨主席，卓伯源表示，「他有這雄心壯志，值得肯定」。

對於盧秀燕不選黨主席，卓伯源表示，盧秀燕苦民所苦，他深有同感，若大聯盟不出來，小聯盟就上了，「姐姐很辛苦，弟弟來開路，我願意分擔一下。」卓伯源在2021年9月投入國民黨主席選舉，卻告失利，四年後決定捲土重來，卓伯源今天表示，經過四年生聚教訓，會堅持參選到底。

卓伯源說，目前有意投入黨主席的人選百花齊放，正是「萬紫千紅總是春」，顯示國民黨人才濟濟，一起來為國民黨、國家打拚，而他不是最強、最完美，卻是最適合的人選。

卓伯源說，他曾擔任2任縣議員、3年副縣長、2任立委及2任縣長，現在又是上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長，會員公司有 300多家，最能了解產業界的心聲。如果擔任黨主席，針對台灣目前面對的美台關稅、匯稅問題，以及兩岸關係力找到解方。

卓伯源說，他如果當國民黨主席，一定會廣納雅言，並海納百川，歡迎各方人才加入團隊。

彰化縣一下子出現前縣長卓伯源及現任議長謝典林都表態參選國民黨主席，地方政壇皆知卓、謝不和，如今卓以「小聯盟」 自居，謝典林也自認是「小咖」，都有異曲同工之妙，如果最後真在黨主席選舉對壘，也是一齣好戲。

謝典林昨天在臉書表態將參選黨主席，並搭配衝浪照片，被喻為「乘風破浪」。卓伯源對謝典林表態選黨主席表示，「有這雄心壯志，值得肯定」。 彰化前縣長卓伯源表態要參選國民黨主席，並自認是最適合的人選。本報資料照片

