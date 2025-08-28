快訊

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

分離焦慮／柏林入園漸進式陪伴 能套用台灣育兒教育？

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

還有重量級大咖參選國民黨主席？蕭旭岑：不可能是馬前總統

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑28日上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。圖／截自「POP Radio」YT
馬英九基金會執行長蕭旭岑28日上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。圖／截自「POP Radio」YT

國民黨主席改選即將登場，目前檯面上已有7人表態角逐黨魁，國民黨立委賴士葆昨透露，還將有令人意想不到的重量級人物參選。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天在電台專訪明確表示，「我知道很多人有期待，希望亂局之下馬前總統能夠再出來，但是馬前總統絕對不可能參選黨主席。」

蕭旭岑28日上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時解釋，馬英九已經退休10年，他的想法是黨內應該要有下一個接班梯隊、下一個領導人出來帶領國民黨重返執政，在「交由年輕人來」的理念上，雖然「很多人勸進，但馬前總統不可能參選」。

不過，蕭旭岑認為不會只有目前為止檯面上的7人參選國民黨主席，檯面下還有會一些合縱連橫在進行，「也許要再讓子彈飛一會，9月初會比較明朗」。

蕭旭岑表示，他主張總統參選人要兼黨主席，但也尊重盧秀燕不參選的決定。至於下一任黨主席，他認為應該具備3個條件，包含有能力促使藍白合、能無私的為2028大選，以及堅持國民黨的黨章跟政綱。

蕭旭岑說，不管最後誰會勝出，都絕不能只是一個過渡的黨主席，如果有人能出來回應當下黨員和支持者的焦慮跟需要，「我們要記得2016年的教訓，這時候願意出來幫國民黨扛的人絕對不是過渡人物」。

至於有國民黨主席參選人表態，在2028黨內總統參選人呼之欲出之時將移交黨權，蕭旭岑認為，從實務上來說並不容易，比如說黨主席可能會讓總統參選人對立委提名、對黨的政策或者是競選方向有決定權或是有重大參與權，但對黨權能不能這樣交接持保留，「個人覺得這樣對盧秀燕不見得好，而且黨內還有很多其他人，最好還是回歸制度來討論比較好」。

黨主席 國民黨 蕭旭岑 馬英九 賴士葆 馬英九基金會

延伸閱讀

影／挺連任？謝衣鳯：黨務工作重 要有像朱立倫這樣的人擔任黨魁

大九學堂訪上海 看《南京照相館》深刻認識抗日史

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

台人設籍陸擬限返台身分條件 蕭旭岑批依據何在

相關新聞

國民黨主席領表延後2周 投票日不變…改選添變數？

國民黨歷經大罷免大勝後，黨內反而無大咖肯接任黨主席，讓黨內湧現焦慮。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐昨...

還有重量級大咖參選國民黨主席？蕭旭岑：不可能是馬前總統

國民黨主席改選即將登場，目前檯面上已有7人表態角逐黨魁，國民黨立委賴士葆昨透露，還將有令人意想不到的重量級人物參選。馬英...

謝典林表態選黨主席 胞姊謝衣鳯：黨務繁重須像朱主席這樣才適合

國民黨主席將改選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書表態，自己可以用「小咖」身分以階段性任務去當國民黨主席，表態參選國民黨主席...

影／挺連任？謝衣鳯：黨務工作重 要有像朱立倫這樣的人擔任黨魁

下一個國民黨主席是誰，至今尚不明朗。現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選。繼國民黨立委羅智強宣布參選黨主席...

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

國民黨主席將改選，現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書指出，現在讓盧秀燕去接...

傅崐萁系中常委提案通過 國民黨主席領表登記時間順延兩周

國民黨主席10月18日改選。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐提案，盼黨主席選舉登記領表期順延兩周，自9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。