還有重量級大咖參選國民黨主席？蕭旭岑：不可能是馬前總統

國民黨主席改選即將登場，目前檯面上已有7人表態角逐黨魁，國民黨立委賴士葆昨透露，還將有令人意想不到的重量級人物參選。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天在電台專訪明確表示，「我知道很多人有期待，希望亂局之下馬前總統能夠再出來，但是馬前總統絕對不可能參選黨主席。」

蕭旭岑28日上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時解釋，馬英九已經退休10年，他的想法是黨內應該要有下一個接班梯隊、下一個領導人出來帶領國民黨重返執政，在「交由年輕人來」的理念上，雖然「很多人勸進，但馬前總統不可能參選」。

不過，蕭旭岑認為不會只有目前為止檯面上的7人參選國民黨主席，檯面下還有會一些合縱連橫在進行，「也許要再讓子彈飛一會，9月初會比較明朗」。

蕭旭岑表示，他主張總統參選人要兼黨主席，但也尊重盧秀燕不參選的決定。至於下一任黨主席，他認為應該具備3個條件，包含有能力促使藍白合、能無私的為2028大選，以及堅持國民黨的黨章跟政綱。

蕭旭岑說，不管最後誰會勝出，都絕不能只是一個過渡的黨主席，如果有人能出來回應當下黨員和支持者的焦慮跟需要，「我們要記得2016年的教訓，這時候願意出來幫國民黨扛的人絕對不是過渡人物」。

至於有國民黨主席參選人表態，在2028黨內總統參選人呼之欲出之時將移交黨權，蕭旭岑認為，從實務上來說並不容易，比如說黨主席可能會讓總統參選人對立委提名、對黨的政策或者是競選方向有決定權或是有重大參與權，但對黨權能不能這樣交接持保留，「個人覺得這樣對盧秀燕不見得好，而且黨內還有很多其他人，最好還是回歸制度來討論比較好」。

