藍主席領表延後2周 投票日不變…改選添變數？

國民黨歷經大罷免大勝後，黨內反而無大咖肯接任黨主席，讓黨內湧現焦慮。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐昨在中常會提案，盼黨主席選舉登記領表期順延兩周，國民黨主席朱立倫昨拍板通過，黨主席領表時間延至九月十五日至十九日，但選舉投票日依舊維持十月十八日。但黨內也憂此案恐為黨主席選舉添變數。

國民黨主席改選在即，朱立倫表態不續任、台中市長盧秀燕也以「媽媽在家」拒選黨主席，目前已有孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源、前立委鄭麗文、中常委孫健萍、組發會前主委張雅屏、立委羅智強及彰化縣議長謝典林等七人表態參選。

國民黨立委賴士葆昨則透露，將有令人意想不到的重量級人物投入黨主席選舉，「他一出來，就會讓人眼睛一亮」。

朱立倫昨表示，在大罷免勝選後，他希望大家能團結一致，「二○二六、二○二八全黨團結，相信一定能重返執政」，將來在不同的角色上，他一定全力支持黨、讓黨更好。他也希望未來新團隊，一定要跟社會主流民意相結合，黨必須要走在正確的道路上，同時藍白合不能改變。

黨主席選舉領表與登記，原訂九月一日至九月五日。媒體詢問鄭正鈐，領表時間延後是否與勸進盧秀燕有關？鄭正鈐說，提案時沒有思考到這塊，他們是反映這一兩個月，很多黨員對國民黨的熱情明顯提高，黨代表與中央委員的參與會更熱烈；至於主席，「是大人們的考量」，不會因領表時間有所影響。

國民黨副主席連勝文昨表示，他希望「要選的人就選真的」，不是為了打知名度、要募款或只為了幫誰出氣；他更拋出二○二六、二○二八年的藍白合作，除了比民調外，基隆「一正一副」模式也可以參考。

盧秀燕拒絕參選後，黨內也有人點名連勝文出來角逐。連勝文昨天接受網路節目專訪的時候表示，如果是四年以前，他會很有意願，但四年後已經筋疲力盡，這兩年來他的喉嚨一直沒好過；四年來經歷三次選舉，黨中央承擔資源後勤，真的很辛苦。

連勝文表示，國民黨不應老是幻想有「天降英才」，盧秀燕的民調數字表現良好，如果她願意承擔選黨主席，當然是好事；但若盧秀燕基於個人考量沒有意願，也應尊重，「這是她的選擇，不是任何人可以替她決定的」。

