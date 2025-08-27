謝典林表態選黨主席 胞姊謝衣鳯：黨務繁重須像朱主席這樣才適合

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議長謝典林表態選黨主席，現任國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯表示，黨務工作繁重，需要一個像朱主席一樣適合的人選才能擔任黨主席。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席將改選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書表態，自己可以用「小咖」身分以階段性任務去當國民黨主席，表態參選國民黨主席；對此胞姊立委、現任國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯表示，黨務工作繁重，需要一個像朱主席一樣適合的人選才能擔任黨主席。

國民黨現任黨主席朱立倫宣布交棒，但台中市長盧秀燕表態不參選，謝典林今天再次在臉書宣布動向，表示要保護盧秀燕，讓她把台中市長的工作做好做滿，平安下莊；自己願意以「階段性、任務型」的方式參選下一屆國民黨的黨主席。

謝衣鳯指出，謝議長的意思是黨內有非常多人支持盧市長參選2028，重要人士共同看法是希望2026之前有階段性黨主席的人選；但必須了解的是黨務工作繁重，且2026各縣市選舉操盤也很重要，必須有一個像朱主席這樣非常適合的人選才能擔任黨主席的角色。

黨主席 國民黨 謝典林 謝衣鳯 朱立倫

