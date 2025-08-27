快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

影／挺連任？謝衣鳯：黨務工作重 要有像朱立倫這樣的人擔任黨魁

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝衣鳯。記者陳正興／攝影
國民黨立委謝衣鳯。記者陳正興／攝影

下一個國民黨主席是誰，至今尚不明朗。現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選。繼國民黨立委羅智強宣布參選黨主席後，彰化縣議會議長謝典林今表示參選，要保盧秀燕安全下莊。國民黨立委謝衣鳯說，黨務工作繁重，要有像朱立倫這樣合適的人，才能擔任黨主席。

謝典林今日表示，盧秀燕是最有可能代表國民黨贏得2028年總統寶座的候選人，但從現在到盧秀燕勝選2028，還有兩年多的時間，現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已。「我的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中市長的工作做好做滿，平安下莊。」

針對謝典林說法，謝衣鳯說，謝議長表達的是黨內有非常多支持盧秀燕參選2028的重要人士共同的看法，就是希望在2026之前，有一個階段性的黨主席的人選。

謝衣鳯表示，但必須了解，黨務的工作非常繁重，2026各縣市選舉的操盤也非常重要，必須要有一個像朱立倫這樣非常適合的人選，才能擔任黨主席的角色。

國民黨今下午舉行中常會，主席朱立倫主持，他致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事；一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉，而真正在大罷免過程中，為民進黨、為罷團在那邊加油打氣、支持協助的閣員都沒事。記者曾吉松／攝影
國民黨今下午舉行中常會，主席朱立倫主持，他致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事；一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉，而真正在大罷免過程中，為民進黨、為罷團在那邊加油打氣、支持協助的閣員都沒事。記者曾吉松／攝影

黨主席 國民黨 朱立倫 盧秀燕 謝典林 謝衣鳯 羅智強

延伸閱讀

影／豐原運動中心試營運3天累計近萬人入館 9/1盧秀燕揭牌

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

感謝AIT會藍委 朱立倫：透過交流了解國民黨重視國防

指賴總統、卓揆沒反省誠意 朱立倫批內閣改組：主導大罷免的都沒事

相關新聞

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

國民黨主席將改選，現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書指出，現在讓盧秀燕去接...

影／挺連任？謝衣鳯：黨務工作重 要有像朱立倫這樣的人擔任黨魁

下一個國民黨主席是誰，至今尚不明朗。現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選。繼國民黨立委羅智強宣布參選黨主席...

傅崐萁系中常委提案通過 國民黨主席領表登記時間順延兩周

國民黨主席10月18日改選。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐提案，盼黨主席選舉登記領表期順延兩周，自9...

朱立倫再提交棒：盼新團隊與社會主流民意結合 藍白合不能變

國民黨主席即將改選，黨主席朱立倫今天表示，團隊會戰戰兢兢直到交棒那天，也希望未來的新團隊，一定要跟社會主流民意相結合，國...

多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

台北市副市長李四川上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於多人表態參選國民黨黨主席，李四川說，有這麼多人願意來...

扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說「這個黨沒錢」

國民黨主席選舉成政壇關注議題，台北市副市長李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於黨主席要扛什麼樣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。