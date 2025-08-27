影／挺連任？謝衣鳯：黨務工作重 要有像朱立倫這樣的人擔任黨魁
下一個國民黨主席是誰，至今尚不明朗。現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選。繼國民黨立委羅智強宣布參選黨主席後，彰化縣議會議長謝典林今表示參選，要保盧秀燕安全下莊。國民黨立委謝衣鳯說，黨務工作繁重，要有像朱立倫這樣合適的人，才能擔任黨主席。
謝典林今日表示，盧秀燕是最有可能代表國民黨贏得2028年總統寶座的候選人，但從現在到盧秀燕勝選2028，還有兩年多的時間，現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已。「我的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中市長的工作做好做滿，平安下莊。」
針對謝典林說法，謝衣鳯說，謝議長表達的是黨內有非常多支持盧秀燕參選2028的重要人士共同的看法，就是希望在2026之前，有一個階段性的黨主席的人選。
謝衣鳯表示，但必須了解，黨務的工作非常繁重，2026各縣市選舉的操盤也非常重要，必須要有一個像朱立倫這樣非常適合的人選，才能擔任黨主席的角色。
