快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

聽新聞
0:00 / 0:00

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典林今在臉書表態參選國民黨主席。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
彰化縣議會議長謝典林今在臉書表態參選國民黨主席。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

國民黨主席將改選，現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選，彰化縣議會議長謝典林在臉書指出，現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已，現在需要的是一個「小咖」參選黨主席，他願意當小咖，表態參選國民黨主席。

彰化縣議會議長謝典林2023年7月為力挺鴻海創辦人郭台銘選總統，在臉書宣布退出國民黨。但他的胞姊立委、現任國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯曾表示，謝典林是議長屬重要職務，必須呈報中央，而當時謝典林的退黨申請書被她壓著，未呈報中央黨部，謝典林未完成退黨程序，後來朱立倫也引用這個說法，謝典林仍保有國民黨籍 。

謝典林今天再次在臉書宣布動向，他指出，盧秀燕是最有可能代表國民黨贏得2028年總統寶座的候選人，但從現在到盧秀燕勝選2028，還有兩年多的時間，現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已。「我的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中市長的工作做好做滿，平安下莊。」

他認為，最好的作法是找一個小咖去當國民黨主席，這個角色就是階段性、任務型的功能，讓盧秀燕把剩下一年多的台中市長任期好好做完，等她卸任台中市長後，再把國民黨主席的位子交給她，讓盧秀燕可以用國民黨主席身分挑戰2028，以提高勝算。

謝典林說，在朱主席決定交棒後，已經有六位同志宣布參選黨主席，一個比一個大咖，很可惜，就是沒有人願意以「階段性、任務型」的方式參選下一屆國民黨的黨主席。「我等了三個多月，就是等不到這一位小咖出現！既然沒有人願意當小咖，那就讓我來吧！」

記者致電謝典林未獲回應，但親近謝典林的幕僚證實，謝典林確實要參選國民黨主席，目前也還是國民黨員。

國民黨 黨主席 謝典林 盧秀燕

延伸閱讀

台中鍋烤節票選店家出爐 嘉義民眾抽中汽車

台中鍋烤節十大店家冠軍揭曉 十二段、老井獲火鍋與燒烤組冠軍

盧秀燕拒選黨主席 林筱淇讚策略正確：能為國民黨做最大貢獻

羅智強參選黨主席 「2026交棒唯一太陽盧秀燕」

相關新聞

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

國民黨主席將改選，現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書指出，現在讓盧秀燕去接...

傅崐萁系中常委提案通過 國民黨主席領表登記時間順延兩周

國民黨主席10月18日改選。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐提案，盼黨主席選舉登記領表期順延兩周，自9...

朱立倫再提交棒：盼新團隊與社會主流民意結合 藍白合不能變

國民黨主席即將改選，黨主席朱立倫今天表示，團隊會戰戰兢兢直到交棒那天，也希望未來的新團隊，一定要跟社會主流民意相結合，國...

多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

台北市副市長李四川上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於多人表態參選國民黨黨主席，李四川說，有這麼多人願意來...

扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說「這個黨沒錢」

國民黨主席選舉成政壇關注議題，台北市副市長李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於黨主席要扛什麼樣的...

國民黨主席改選 等盧秀燕轉念之餘改內規為誰解套？

國民黨主席改選，黨主席朱立倫喊出安心交棒，懇請盧秀燕接任下一任主席；即使盧秀燕堅定表態，媽媽會留在家，不參選黨主席，但包括朱立倫在內，全黨仍望盧「回心轉意」。從年初到大罷免，從726到823，再從823到831，甚至願意等到9月5日登記截前最後一刻。不過國民黨近日悄悄修改補繳黨費規定，是否為特定黨內人士量身打造，也引發遐想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。