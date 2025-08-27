喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

國民黨主席將改選，現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書指出，現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已，現在需要的是一個「小咖」參選黨主席，他願意當小咖，表態參選國民黨主席。

彰化縣議會議長謝典林2023年7月為力挺鴻海創辦人郭台銘選總統，在臉書宣布退出國民黨。但他的胞姊立委、現任國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯曾表示，謝典林是議長屬重要職務，必須呈報中央，而當時謝典林的退黨申請書被她壓著，未呈報中央黨部，謝典林未完成退黨程序，後來朱立倫也引用這個說法，謝典林仍保有國民黨籍 。

謝典林今天再次在臉書宣布動向，他指出，盧秀燕是最有可能代表國民黨贏得2028年總統寶座的候選人，但從現在到盧秀燕勝選2028，還有兩年多的時間，現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已。「我的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中市長的工作做好做滿，平安下莊。」

他認為，最好的作法是找一個小咖去當國民黨主席，這個角色就是階段性、任務型的功能，讓盧秀燕把剩下一年多的台中市長任期好好做完，等她卸任台中市長後，再把國民黨主席的位子交給她，讓盧秀燕可以用國民黨主席身分挑戰2028，以提高勝算。

謝典林說，在朱主席決定交棒後，已經有六位同志宣布參選黨主席，一個比一個大咖，很可惜，就是沒有人願意以「階段性、任務型」的方式參選下一屆國民黨的黨主席。「我等了三個多月，就是等不到這一位小咖出現！既然沒有人願意當小咖，那就讓我來吧！」

記者致電謝典林未獲回應，但親近謝典林的幕僚證實，謝典林確實要參選國民黨主席，目前也還是國民黨員。

