傅崐萁系中常委提案通過 國民黨主席領表登記時間順延兩周

國民黨主席10月18日改選。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐提案，盼黨主席選舉登記領表期順延兩周，自9月15日起至9月19日，但投開票10月18日維持不變。此案今在中常會通過，也為黨主席選舉添變數。

鄭正鈐今在中常會後受訪表示，823罷免與公投才剛結束，原訂9月1日至9月5日黨代表與黨主席選舉領表與登記，但因時間太倉促，許多地方黨員反映，大罷免後讓很多藍營更具信心，參與度也提高，盼領表登記時間順延兩周，在會中順利獲得大家支持並通過。投票與全代會日期則維持不變。

媒體詢問，是否與勸進台中市長盧秀燕有關？鄭正鈐說，提案時沒有思考到這塊，他們是反映這一兩個月，很多黨員對國民黨的熱情明顯提高，黨代表與中央委員的參與會更熱烈；至於主席，是大人們的考量，不會因領表時間有所影響。

根據國民黨主席選舉作業細則規定，黨員除依規定免繳黨費者外，必須在黨主席選舉公告之日前繳納今年黨費300元，並依照黨員繳納辦法規定，在今年6月18日前補繳民國111至113年欠繳黨費每年300元，否則將不具有黨權，亦即無法取得選舉人的投票資格。這項補繳黨費的期限，已在726後，由6月18日延長到8月28日。

國民黨文傳會主委林寬裕會後受訪指出，一些中常委認為，這段時間忙於對抗大惡罷，黨務上無法全力注意到，以至於漏繳黨費，希望再展延，讓大家都來參與黨務。由於提案連署中常委超過一半，朱立倫也尊重大家意見，盼全黨團結一致。

