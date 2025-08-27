傅崐萁系中常委提案通過 國民黨主席領表登記時間順延兩周

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今下午舉行中常會，主席朱立倫主持。記者曾吉松／攝影
國民黨主席10月18日改選。國民黨立院黨團總召傅崐萁中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐提案，盼黨主席選舉登記領表期順延兩周，自9月15日起至9月19日，但投開票10月18日維持不變。此案今在中常會通過，也為黨主席選舉添變數。

鄭正鈐今在中常會後受訪表示，823罷免與公投才剛結束，原訂9月1日至9月5日黨代表與黨主席選舉領表與登記，但因時間太倉促，許多地方黨員反映，大罷免後讓很多藍營更具信心，參與度也提高，盼領表登記時間順延兩周，在會中順利獲得大家支持並通過。投票與全代會日期則維持不變。

媒體詢問，是否與勸進台中市長盧秀燕有關？鄭正鈐說，提案時沒有思考到這塊，他們是反映這一兩個月，很多黨員對國民黨的熱情明顯提高，黨代表與中央委員的參與會更熱烈；至於主席，是大人們的考量，不會因領表時間有所影響。

根據國民黨主席選舉作業細則規定，黨員除依規定免繳黨費者外，必須在黨主席選舉公告之日前繳納今年黨費300元，並依照黨員繳納辦法規定，在今年6月18日前補繳民國111至113年欠繳黨費每年300元，否則將不具有黨權，亦即無法取得選舉人的投票資格。這項補繳黨費的期限，已在726後，由6月18日延長到8月28日。

國民黨文傳會主委林寬裕會後受訪指出，一些中常委認為，這段時間忙於對抗大惡罷，黨務上無法全力注意到，以至於漏繳黨費，希望再展延，讓大家都來參與黨務。由於提案連署中常委超過一半，朱立倫也尊重大家意見，盼全黨團結一致。

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

國民黨主席將改選，現任黨主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選，彰化縣議會議長謝典林今在臉書指出，現在讓盧秀燕去接...

朱立倫再提交棒：盼新團隊與社會主流民意結合 藍白合不能變

國民黨主席即將改選，黨主席朱立倫今天表示，團隊會戰戰兢兢直到交棒那天，也希望未來的新團隊，一定要跟社會主流民意相結合，國...

多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

台北市副市長李四川上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於多人表態參選國民黨黨主席，李四川說，有這麼多人願意來...

扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說「這個黨沒錢」

國民黨主席選舉成政壇關注議題，台北市副市長李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於黨主席要扛什麼樣的...

國民黨主席改選 等盧秀燕轉念之餘改內規為誰解套？

國民黨主席改選，黨主席朱立倫喊出安心交棒，懇請盧秀燕接任下一任主席；即使盧秀燕堅定表態，媽媽會留在家，不參選黨主席，但包括朱立倫在內，全黨仍望盧「回心轉意」。從年初到大罷免，從726到823，再從823到831，甚至願意等到9月5日登記截前最後一刻。不過國民黨近日悄悄修改補繳黨費規定，是否為特定黨內人士量身打造，也引發遐想。

