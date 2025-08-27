朱立倫再提交棒：盼新團隊與社會主流民意結合 藍白合不能變

國民黨主席即將改選，黨主席朱立倫今天表示，團隊會戰戰兢兢直到交棒那天，也希望未來的新團隊，一定要跟社會主流民意相結合，國民黨必須要走在正確的道路上，同時藍白合不能改變，只要團結，相信一定能重返執政。

朱立倫今在中常會表示，在他任期的最後階段還剩2個月，所有團隊全力以赴，不管在揭弊、監督政府、文宣策略，每一件事他們還是戰戰兢兢，直到交棒那天，一定會穩紮穩打，把棒子順利交出去。

朱立倫表示，在大罷免勝選後，他希望大家能團結一致，國民黨只要團結就能打勝仗，未來要靠大家團結，「2026、2028全黨團結，相信一定能重返執政」，將來在不同的角色上，他一定全力支持黨、讓黨更好。

朱立倫表示，他也希望未來新團隊，一定要跟社會主流民意相結合，黨必須要走在正確的道路上，同時藍白合不能改變。所有有心為黨服務的，包括黨代表、中央委員、中常委或黨主席，大家共同讓有聲望的、重要好朋友一起參與，全黨團結勝選。

商品推薦