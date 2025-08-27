多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

台北市副市長李四川上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於多人表態參選國民黨黨主席，李四川說，有這麼多人願意來承擔，他認為是好事，也不必承諾到時候要徵召誰？要做什麼？最重要的是取得全民的支持跟信任。

李四川指出，他最不喜歡談黨的事，因為他是做工程的人，對黨不懂，104年到去當國民黨的秘書長，因為從來沒有做過黨務的工作，也就是「闖入叢林的小白兔」但也因為是一張白紙，所以可以站在外面去看這個黨。

對於黨主席選舉，李四川說，有這麼多人願意來承擔，他都認為是好事，因為國民黨本來就是民主政黨，不必擔心說「非誰莫屬」也不必要說這個職位一定要誰才能當，如果願意這個承擔，沒有私心，那這個黨是民主政黨，就交給黨員去做決定。

李四川表示，他認為來參與黨主席的，也不必承諾，哪時要徵召誰？要做什麼？最重要的是要取得全民的支持跟信任。他也說，自己心中想要的黨主席是，第一，當了黨主席，最重要的是一定要取得全民的信用、信任和支持，這才能夠翻轉國民黨。

商品推薦