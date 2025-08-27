快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

聽新聞
0:00 / 0:00

多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午上午接受「千秋萬事」廣播主持人王淺秋專訪。圖／取自千秋萬事直播畫面
台北市副市長李四川上午上午接受「千秋萬事」廣播主持人王淺秋專訪。圖／取自千秋萬事直播畫面

台北市副市長李四川上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於多人表態參選國民黨黨主席，李四川說，有這麼多人願意來承擔，他認為是好事，也不必承諾到時候要徵召誰？要做什麼？最重要的是取得全民的支持跟信任。

李四川指出，他最不喜歡談黨的事，因為他是做工程的人，對黨不懂，104年到去當國民黨的秘書長，因為從來沒有做過黨務的工作，也就是「闖入叢林的小白兔」但也因為是一張白紙，所以可以站在外面去看這個黨。

對於黨主席選舉，李四川說，有這麼多人願意來承擔，他都認為是好事，因為國民黨本來就是民主政黨，不必擔心說「非誰莫屬」也不必要說這個職位一定要誰才能當，如果願意這個承擔，沒有私心，那這個黨是民主政黨，就交給黨員去做決定。

李四川表示，他認為來參與黨主席的，也不必承諾，哪時要徵召誰？要做什麼？最重要的是要取得全民的支持跟信任。他也說，自己心中想要的黨主席是，第一，當了黨主席，最重要的是一定要取得全民的信用、信任和支持，這才能夠翻轉國民黨。

李四川 國民黨

延伸閱讀

扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說這個黨沒錢

影／黃仁勳盼總部明年5月開工 蔣萬安：全力協助

李四川參選新北市長表明態度 前提「若真的非我不可、一定要我承擔」

李四川臉書曝北市巡檢新夥伴 網讚敲碗也要引進新北

相關新聞

盧秀燕拒選黨主席 林筱淇讚策略正確：能為國民黨做最大貢獻

國民黨主席選舉風暴延燒，現任主席朱立倫表態交棒，呼聲最高的台中市長盧秀燕24日卻以「最困難時刻，媽媽要留在家裡，這是我的承諾，我會說到做到」婉拒參選黨主席。曾深耕台中、前柯文哲競選辦公室發言人林筱淇昨(26)日在臉書力挺「盧媽媽」，認為她選擇先穩固台中基礎才是上策。

多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

台北市副市長李四川上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於多人表態參選國民黨黨主席，李四川說，有這麼多人願意來...

扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說「這個黨沒錢」

國民黨主席選舉成政壇關注議題，台北市副市長李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於黨主席要扛什麼樣的...

國民黨主席改選 等盧秀燕轉念之餘改內規為誰解套？

國民黨主席改選，黨主席朱立倫喊出安心交棒，懇請盧秀燕接任下一任主席；即使盧秀燕堅定表態，媽媽會留在家，不參選黨主席，但包括朱立倫在內，全黨仍望盧「回心轉意」。從年初到大罷免，從726到823，再從823到831，甚至願意等到9月5日登記截前最後一刻。不過國民黨近日悄悄修改補繳黨費規定，是否為特定黨內人士量身打造，也引發遐想。

羅智強參選黨主席 「2026交棒唯一太陽盧秀燕」

國民黨立委羅智強昨天舉行記者會宣布參選國民黨主席，眾多國民黨立委也到場支持，他表示，若當選將在二○二六年完成縣市長選舉任...

朱立倫促黨內勸進盧秀燕 李乾龍：若盧媽媽不要 黃媽媽也可以

國民黨主席十月改選，台中市長盧秀燕宣布不參選，仍盼交棒給盧的現任黨主席朱立倫昨天表示，盧秀燕眾望所歸，大家也充滿期待，呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。