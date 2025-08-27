聽新聞
扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說「這個黨沒錢」
國民黨主席選舉成政壇關注議題，台北市副市長李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，對於黨主席要扛什麼樣的條件？李四川說，不必再一直去談說這個黨沒錢，如果這個黨讓人看起來有希望，資源就會來支持。
李四川曾經擔任國民黨秘書長，他受訪指出，他已經離開黨部將近10年，很少參與黨務，本身學工程，說實在對政黨不熟悉，但黨主席要怎麼做，自己是沒有能力去做，但是從百姓觀點，最重要的還是要贏得全民的支持，不必再一直去談說「這個黨沒錢」
他說，如果這個黨讓人看起來有希望，可以把國家帶到進步，能夠讓人民安居樂業「自然這些資源就會去支持你」，那如果天天都是在考慮一些狀況，就會「整天找不到錢」
