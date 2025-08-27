快訊

盧秀燕拒選黨主席 林筱淇讚策略正確：能為國民黨做最大貢獻

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，前柯文哲競選辦公室發言人林筱淇力挺其決定，認為選擇先穩固台中基礎才是上策。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席選舉風暴延燒，現任主席朱立倫表態交棒，呼聲最高的台中市長盧秀燕24日卻以「最困難時刻，媽媽要留在家裡，這是我的承諾，我會說到做到」婉拒參選黨主席。曾深耕台中、前柯文哲競選辦公室發言人林筱淇昨(26)日在臉書力挺「盧媽媽」，認為她選擇先穩固台中基礎才是上策。

林筱淇分析台中市政建設現況，包括好幾個重大市政的建設都在如火如荼進行中，無論是會展中心、綠美圖、捷運藍線、巨蛋等計畫，都有待盧市長和團隊在卸任前，將成果與進度具體呈現給市民。

她強調盧秀燕市長宣布不參選國民黨黨主席，是一個經過多重考量、深思熟慮後的戰略決定；並非怯戰，而是精準的取捨。因為她知道在台中市的市政成績，會關乎她的治理能力良寙，深知台中市民對市政建設、生活品質與經濟發展的期待，遠比關注她是否角逐黨主席更為迫切。

林筱淇指出，若盧秀燕參選黨主席，勢必將部分的重心轉向政黨主席的工作，屆時會讓市民產生市政被忽略的疑慮，進而動搖在地方的穩固基礎。林筱淇認為，堅守市長角色，不僅維持住盧秀燕以「市政優先」的形象，也展現對台中市民負責任的態度。

觀察過去歷屆選舉結果，林筱淇說，台中市向來被視為全國選舉的「搖擺州」，也常是最難預測結果的城市。中台灣高達7百萬人口所代表的選票，直接影響政治版圖的走向與消長，無論藍、綠、橘、黃、白，都曾在台中市踢過鐵板。若此時盧市長在剩餘任期內未專心市政，稍有差錯，不僅可能影響市民對她的評價，更可能動搖國民黨目前在中部的執政優勢。

林筱淇強調，擔任黨主席不僅要領導全黨，還必須為龐大的資金資源需求四處奔走，並肩負起規劃明年全台各地選舉布局的重任。以這樣的職務需求需要投入極大的心力，幾乎不可能同時兼顧市政。盧秀燕做這樣的選擇，恰好能避免在一心二用之下產生負面效應，也符合政治現實的理性抉擇。

林筱淇認為，盧秀燕現階段可以為國民黨做出的最大貢獻，就是穩穩守住中台灣，正是這樣的關鍵角色，在她卸任市長之前都責無旁貸，也無人能夠取代。若此刻參選黨主席，反而可能削弱她原有的溫和穩健形象。選擇不參選，是一種保留實力、專注治理的戰略思維，讓她能以政績說話，持續累積政治信用與資產。

