朱立倫促黨內勸進盧秀燕 李乾龍：若盧媽媽不要 黃媽媽也可以
國民黨主席十月改選，台中市長盧秀燕宣布不參選，仍盼交棒給盧的現任黨主席朱立倫昨天表示，盧秀燕眾望所歸，大家也充滿期待，呼籲大家一起努力，請盧秀燕三思、再考慮。
朱立倫昨現身立法院受訪表示，盧秀燕沉穩、務實、溫暖，過去在黨務、政務及在台中的表現，都讓大家非常肯定，尤其國人對盧秀燕充滿期望，黨內支持者更是希望他代為表達這樣的心聲；黨內這幾天表達焦慮，盼紛擾能降到最低，更重要的是要團結一致，不是單一由他懇請、拜託、勸說，而是「大家一起來給盧加油」。
國民黨立委羅智強昨宣布參選，並提出徵召台中市長盧秀燕參選二○二八總統。盧秀燕昨在市政會議前被問及此事，僅微笑走過去未回應。雲林縣長張麗善說，黨員期待公開、透明的黨主席選舉，至於讓國民黨重返執政的人選，還有一段時間，大家會好好評估，最重要的是個人意願。
國民黨前秘書長李乾龍昨接受廣播專訪表示，「若是盧媽媽不要，黃媽媽也可以」，點名國民黨副主席、嘉義市長黃敏惠參選黨主席。黃敏惠昨受訪表示，她支持盧市長所說的「媽媽會留在家裡」，也相信黨內會有共識，推出更好的人出來領導。
