「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

羅智強參選黨主席 「2026交棒唯一太陽盧秀燕」

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委羅智強（前中）昨正式宣布參選黨主席，黨內立委林沛祥（前左）、羅廷瑋（前右）等人力挺。記者余承翰／攝影
國民黨立委羅智強昨天舉行記者會宣布參選國民黨主席，眾多國民黨立委也到場支持，他表示，若當選將在二○二六年完成縣市長選舉任務後，交棒給「二○二八黨內唯一太陽」台中市長盧秀燕。至於現任黨主席朱立倫還是盼盧秀燕「承擔」，羅也說，大家共同目標，就是完成政黨輪替的最後一哩路。

羅智強前天宣布參選國民黨主席，昨天一早於社群發文表示，新國民黨主席該達成四大任務：要能守護民主，帶領國民黨重返執政，且二○二八國民黨只能有台中市長盧秀燕一個太陽，黨主席當月亮，承擔「造王者」責任；新的黨主席也要世代承擔，三代團結，並且在野攜手，共抗獨裁。

羅智強記者會現場，國民黨立委林沛祥、羅廷瑋、葉元之都到場相挺，沒到場的國民黨立委也都派代表共十多位站台，當中也包含「盧媽三子」廖偉翔、黃健豪及眾多中部立委代表。

國民黨 盧秀燕 羅智強 黨主席

羅智強參選黨主席 「2026交棒唯一太陽盧秀燕」

