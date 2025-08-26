被李乾龍點名適合國民黨主席 嘉市長黃敏惠回應了

國民黨主席改選話題延燒。國民黨前秘書長李乾龍今天接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」政論節目「中午來開匯」專訪表示，黨內最大公約數仍是台中市長盧秀燕，若她不參選，恐將造成黨內群雄並起、失去民心。他強調會持續號召有影響力黨員勸進，盼盧「有靠山」。李更點名嘉市長黃敏惠，「若是盧媽媽不要，黃媽媽也可以」，引發外界關注。

針對是否選黨主席，市長黃敏惠說，她支持市長盧秀燕所說的，市政工作仍多，且所面對新挑戰仍相當多，對每位縣市首長來說都是如此，也可以看到每位縣市首長都相當認真。「這對我們來說，哪怕我們的任期還有485天，我們也都了解要做好每件事，這是對所有市民最大回報。」她也知道，很多人對國民黨有很大期待，民主政治就是政黨政治，大家一起往好的方向去做。

她自己也經歷過那段，從第一次的政黨輪替到後面幾次的政黨輪替，希望台灣的民主和大家都能朝向越來越好的方向。希望執政黨能和在野黨大家一起攜手合作，這是所有人民的期待。大家對國民黨也是期待，「我們的人才很多，我相信會有大家更大的共識，推選出更好人選出來。」能夠做桶箍，把大家團結起來，而且是攜手合作，讓大家看到更美好的未來。

李乾龍指出，盧秀燕在中台灣擁有高度支持度，近期726、823罷免案中，國民黨在台中全數守住6席立委，顯示盧具強大輔選能量，足以擔綱大任。他認為此刻是國民黨距離重返執政最近的一步，若盧婉拒，將重創基層信心，「這不是黨之福，也不是2300萬人民之福」。

對於盧秀燕強調「受美關稅影響，要留在地方守護市政」，李乾龍回應，國民黨是秘書長制，黨務責任可由副主席與秘書長共同分擔，盧不必顧慮過多。他並提到，國民黨每月支出約2500萬元，黨主席可透過募款或秘書長協助籌措經費，盧應該勇於承擔責任。

