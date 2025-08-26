國民黨主席不是好做的「每月準備1億」 罷免一戰黨部被抄幹部收押

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】國民黨主席朱立倫曾於23日呼籲台中市長盧秀燕接棒黨主席，但盧秀燕表示要固守中台灣，不願接任。如今，包括藍委羅智強、前藍委鄭麗文與學者張亞中都表示參選意願；然而，黨主席雖能掌握2026年提名權，但需有募款能力，且因各地黨部幹部多被收押，還要處理2026、2028選舉整合問題，並不是容易的差事。

黨部被抄、選舉缺資源

大罷免後，在野黨的局勢一片看好，但國民黨主席需肩負募款、選務提名輔選等重任，對於藍營各路諸侯來說，擔任主席是難以接手的燙手山芋。

此外，國民黨也面臨不少內憂外患，包括兩岸論述至今尚未討論，各地黨部主委也因罷免連署案遭到收押，動彈不得；彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時分析說，大罷免國民黨雖然過關，但是作為地方派系首腦的國民黨立委們，已經提前把明年的戰備糧草燒光了，2026年九合一選戰的糧草在哪裡是一大困境。

主席每月準備1億

「黨主席每個月要負擔中央黨部各種水電、租金、人事等開支約1億元！」劉兆隆分析，藍營諸侯大多不希望將金主的錢用來填補黨務，而是為可能的總統大選部署。第三，美國關稅之後，很多國民黨金主都是傳產老闆，備受衝擊，政治獻金更加困難。他認為，這些都是盧秀燕、台北市長蔣萬安不出來選黨主席的深層原因。

不過，國民黨立委林沛祥也說，過去國民黨主席選舉很喜歡玩「眾星拱月」這一套，但如今選民早已看膩、不再買帳。因此，此次黨主席的選舉，不只是藍營各路諸侯的暗中角力，還會是能否帶給選民新氣象、新政治的觀察點。

主席選舉各方關注

如今各方對在野合作多有期待，且2024年藍白不合的殷鑑不遠下，未來無論誰參選國民黨主席，除了獲得黨員青睞外，也要讓選民感受到國民黨願意解決兩岸論述、地方黨務困難、籌措資金、選舉提名與藍白合等問題的誠意。選民將民進黨在大罷免的荒腔走板都看在眼裡，也會以同樣的標準檢視國民黨，藍營高層不可輕忽。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦