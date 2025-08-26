快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席不是好做的「每月準備1億」 罷免一戰黨部被抄幹部收押

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
大罷免、公投結束後，國民黨主席朱立倫（中）在黨中央舉行記者會，二度鞠躬感謝支持者，宣告自己將卸任黨主席一職，呼籲台中市長盧秀燕承擔國民黨黨主席。聯合報記者許正宏／攝影
大罷免、公投結束後，國民黨主席朱立倫（中）在黨中央舉行記者會，二度鞠躬感謝支持者，宣告自己將卸任黨主席一職，呼籲台中市長盧秀燕承擔國民黨黨主席。聯合報記者許正宏／攝影

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】國民黨主席朱立倫曾於23日呼籲台中市長盧秀燕接棒黨主席，但盧秀燕表示要固守中台灣，不願接任。如今，包括藍委羅智強、前藍委鄭麗文與學者張亞中都表示參選意願；然而，黨主席雖能掌握2026年提名權，但需有募款能力，且因各地黨部幹部多被收押，還要處理2026、2028選舉整合問題，並不是容易的差事。

黨部被抄、選舉缺資源

大罷免後，在野黨的局勢一片看好，但國民黨主席需肩負募款、選務提名輔選等重任，對於藍營各路諸侯來說，擔任主席是難以接手的燙手山芋。

此外，國民黨也面臨不少內憂外患，包括兩岸論述至今尚未討論，各地黨部主委也因罷免連署案遭到收押，動彈不得；彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時分析說，大罷免國民黨雖然過關，但是作為地方派系首腦的國民黨立委們，已經提前把明年的戰備糧草燒光了，2026年九合一選戰的糧草在哪裡是一大困境。

主席每月準備1億

「黨主席每個月要負擔中央黨部各種水電、租金、人事等開支約1億元！」劉兆隆分析，藍營諸侯大多不希望將金主的錢用來填補黨務，而是為可能的總統大選部署。第三，美國關稅之後，很多國民黨金主都是傳產老闆，備受衝擊，政治獻金更加困難。他認為，這些都是盧秀燕、台北市長蔣萬安不出來選黨主席的深層原因。

不過，國民黨立委林沛祥也說，過去國民黨主席選舉很喜歡玩「眾星拱月」這一套，但如今選民早已看膩、不再買帳。因此，此次黨主席的選舉，不只是藍營各路諸侯的暗中角力，還會是能否帶給選民新氣象、新政治的觀察點。

主席選舉各方關注

如今各方對在野合作多有期待，且2024年藍白不合的殷鑑不遠下，未來無論誰參選國民黨主席，除了獲得黨員青睞外，也要讓選民感受到國民黨願意解決兩岸論述、地方黨務困難、籌措資金、選舉提名與藍白合等問題的誠意。選民將民進黨在大罷免的荒腔走板都看在眼裡，也會以同樣的標準檢視國民黨，藍營高層不可輕忽。

【更多精采內容，詳見

國民黨 黨主席 盧秀燕 朱立倫 鄭麗文 林沛祥 羅智強 張亞中

延伸閱讀

羅智強宣布選黨主席點名盧秀燕2028戰總統 張麗善指這點最重要

張亞中批都在消費盧秀燕 公開勸進是給壓力

影／羅智強正式參選黨主席 承諾徵召盧秀燕參選總統

再次勸進盧秀燕 朱立倫盼2028人選跟黨主席一致

相關新聞

國民黨主席不是好做的「每月準備1億」 罷免一戰黨部被抄幹部收押

國民黨主席朱立倫曾於23日呼籲台中市長盧秀燕接棒黨主席，但盧秀燕表示要固守中台灣，不願接任。如今，包括藍委羅智強、前藍委鄭麗文與學者張亞中都表示參選意願...

羅智強宣布選黨主席點名盧秀燕2028戰總統 張麗善指這點最重要

國民黨主席改選態勢逐漸升溫，國民黨立委羅智強宣布參選中國國民黨主席，並宣布完成2026縣市長選舉任務後，將以黨主席徵召台...

被李乾龍點名適合國民黨主席 嘉市長黃敏惠回應了

國民黨主席改選話題延燒。國民黨前秘書長李乾龍今天接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」政論節目「中午來開匯」專訪表示，...

綠批企圖修法讓韓國瑜兼黨主席 陳玉珍：非因人設事

民進黨發言人戴瑋姍今天說，國民黨立委陳玉珍企圖修法讓立法院長韓國瑜兼任國民黨主席，這是因人設事的惡例，也徹底踐踏民主國會...

張亞中批都在消費盧秀燕 公開勸進是給壓力

國民黨主席10月改選，國民黨主席朱立倫盼一起努力請台中市長盧秀燕三思、再考慮參選黨主席。立委羅智強也說，若任黨主席，將徵...

朱立倫仍倡盧秀燕眾望所歸 羅智強：政黨輪替是共同目標

國民黨立委羅智強今早開記者會，正式宣布參選國民黨主席，眾多國民黨立委也到場支持，有關外界關注羅是否有參選資格，羅回應，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。