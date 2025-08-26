綠批企圖修法讓韓國瑜兼黨主席 陳玉珍：非因人設事

快訊

中央社／ 台北26日電
國民黨立委陳玉珍。聯合報系資料照片／記者屈彥辰攝影
民進黨發言人戴瑋姍今天說，國民黨立委陳玉珍企圖修法讓立法院長韓國瑜兼任國民黨主席，這是因人設事的惡例，也徹底踐踏民主國會議長須保持中立承諾。

陳玉珍表示，昨天被媒體問到立法院長兼任黨主席相關議題，她回應說總統都可以兼任黨主席了，為什麼立法院長不行，但是要修法，且修法後，未來也不只是韓國瑜一人可以適用，並非因人設事；不過，8月底立法院將休會，就算想修法，國民黨主席選舉9月5日登記截止，也來不及。

戴瑋姍今天表示，法律本應全民遵守，國民黨卻總是「想幹嘛就修法，遇阻礙就叫法律讓開」，過去自身行為被判違憲，就惡修憲訴法，現在為韓國瑜竟要量身修改立法院組織法，徹底踐踏民主國會議長須保持中立承諾。

戴瑋姍指出，韓國瑜過去主持議事，縱容藍白立委逃避監督、不記名表決，甚至放任惡修選罷法、鎖門擋人，早已劣跡斑斑。國民黨此舉只是企圖將違反中立的行徑合法化，把法律當兒戲，把國會當私產，台灣人民絕不會接受。

