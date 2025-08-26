羅智強宣布選黨主席點名盧秀燕2028戰總統 張麗善指這點最重要

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今表示，黨員期待公開、透明的黨主席選舉，至於讓國民黨重返執政的人選，還有一段時間，大家會好好地去評估，最重要的是個人意願。記者陳雅玲／攝影
國民黨主席改選態勢逐漸升溫，國民黨立委羅智強宣布參選中國國民黨主席，並宣布完成2026縣市長選舉任務後，將以黨主席徵召台中市長盧秀燕參選2028總統。雲林縣長張麗善今表示，黨員期待公開、透明的黨主席選舉，至於讓國民黨重返執政的人選，還有一段時間，大家會好好地去評估，最重要的是個人意願。

繼前立委鄭麗文表態參選後，羅智強也宣布參選中國國民黨主席，張麗善表示，無論是羅智強或是鄭麗文，都是國民黨非常重要的資產，她樂見黨內有更多優秀人才願意承擔責任，進行公開、透明的選舉也是所有黨員的期待。

張麗善說，黨主席選舉以後，未來國民黨要怎麼樣推舉出能夠勝選，而且可以讓國民黨重返執政的人選，還有一段時間，大家會好好地去評估，最重要是個人的意願非常重要。

國民黨 張麗善 羅智強 盧秀燕 鄭麗文

