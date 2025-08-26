張亞中批都在消費盧秀燕 公開勸進是給壓力

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中（圖）上午出席「捍衛二二八家屬榮譽　控訴卓榮泰院長違法傷德任用弒師犯」記者會。記者葉信菉／攝影
國民黨主席10月改選，國民黨主席朱立倫盼一起努力請台中市長盧秀燕三思、再考慮參選黨主席。立委羅智強也說，若任黨主席，將徵召盧參選2028總統並交棒。孫文學校總校長張亞中批評，大家都在消費盧秀燕，盧有她不選的考慮，大家該尊重；不是在公開場合勸，這就是給人壓力，是不厚道的做法。

張亞中今出席「捍衛二二八家屬榮譽　控訴卓榮泰院長違法傷德任用弒師犯」記者會，外界關注有關黨主席人選話題。

張亞中認為，大家都在消費盧秀燕，盧願意做好做滿台中市長，這是她的情懷，大家要尊重，怎麼會搞出禪讓制度，又或是如果選上就會徵召盧秀燕？難道初選機制不重要了嗎？還是只相信自已的政治判斷力？

另一方面，張亞中說，黨主席朱立倫希望盧秀燕出來，大家也尊重他的做法；但最終的結果就是，盧如果真的不想出來，每個人不斷給她壓力、希望她出來，盧好像就會對不起大家期待，「如果你是當事人，別人一直給你道德壓力，你心裡會舒服嗎？」

張亞中說，朱立倫這麼期待盧秀燕出來，真的要做，憑他們的交情，兩人見面困難嗎？可以私下勸，而不是在公開場合，這就有點強人所難了，每個人都不希望被道德情緒綁架。

張亞中提到，很多人參選都說，2028推出盧秀燕就能贏得政權，他認為太簡單了點，「大家都有經驗，你很難在三年前已經決定國家代表隊，時代會變、因緣也會變，到時誰是最適合候選人，現在是無法判斷的。」

張亞中表示，盧秀燕當然很優秀，但他要說一句客觀的，這兩三年內，誰的民調難道一定還是最高嗎？民主制度要尊重當事人，要參選就參選，不要消遣別人。他參選從來不會說「因為誰選我就不選」，「不管你們誰參選我都會參選到底」，這是他的承諾，沒有任何條件。他希望朱立倫能為自己的理想競選連任；同時，他也尊重盧的選擇，國民黨任何人出來選都是好事。

張亞中說，若他當黨主席，會辦一個公平、公正、公開初選制度，盧秀燕很優秀、立法院長韓國瑜和地方首長也很優秀，他們如果願意出來成為候選人，只要當選，他馬上交出兵權，這才是制度。

盧秀燕 張亞中 黨主席 朱立倫 羅智強

朱立倫仍倡盧秀燕眾望所歸 羅智強：政黨輪替是共同目標

國民黨立委羅智強今早開記者會，正式宣布參選國民黨主席，眾多國民黨立委也到場支持，有關外界關注羅是否有參選資格，羅回應，他...

不忍朱立倫受不公平對待 黃健庭：不選絕不是裝樣子

國民黨主席朱立倫宣布盼放心交棒，黨內仍解讀朱有意「以退為進」。國民黨秘書長黃健庭今天表示，朱立倫不選不是這幾天的決定，絕...

影／羅智強正式參選黨主席 承諾徵召盧秀燕參選總統

國民黨立委羅智強今天正式宣布參選國民黨黨主席，他承諾若當選將在2026年完成縣市長選舉任務後，以黨主席身分徵召台中市長盧...

再次勸進盧秀燕 朱立倫盼2028人選跟黨主席一致

國民黨主席朱立倫上午出席2025模擬立法院開幕式，談到黨主席人選，他再次勸進台中市長盧秀燕，他表示國人同胞對她充滿期望，...

被問羅智強選黨主席 朱立倫：盧秀燕眾望所歸 請她再考慮

國民黨主席10月改選，台中市長盧秀燕宣布不參選，國民黨立委羅智強等人陸續表態有意爭取；盼交棒給盧的現任黨主席朱立倫今天表...

