張亞中批都在消費盧秀燕 公開勸進是給壓力
國民黨主席10月改選，國民黨主席朱立倫盼一起努力請台中市長盧秀燕三思、再考慮參選黨主席。立委羅智強也說，若任黨主席，將徵召盧參選2028總統並交棒。孫文學校總校長張亞中批評，大家都在消費盧秀燕，盧有她不選的考慮，大家該尊重；不是在公開場合勸，這就是給人壓力，是不厚道的做法。
張亞中今出席「捍衛二二八家屬榮譽 控訴卓榮泰院長違法傷德任用弒師犯」記者會，外界關注有關黨主席人選話題。
張亞中認為，大家都在消費盧秀燕，盧願意做好做滿台中市長，這是她的情懷，大家要尊重，怎麼會搞出禪讓制度，又或是如果選上就會徵召盧秀燕？難道初選機制不重要了嗎？還是只相信自已的政治判斷力？
另一方面，張亞中說，黨主席朱立倫希望盧秀燕出來，大家也尊重他的做法；但最終的結果就是，盧如果真的不想出來，每個人不斷給她壓力、希望她出來，盧好像就會對不起大家期待，「如果你是當事人，別人一直給你道德壓力，你心裡會舒服嗎？」
張亞中說，朱立倫這麼期待盧秀燕出來，真的要做，憑他們的交情，兩人見面困難嗎？可以私下勸，而不是在公開場合，這就有點強人所難了，每個人都不希望被道德情緒綁架。
張亞中提到，很多人參選都說，2028推出盧秀燕就能贏得政權，他認為太簡單了點，「大家都有經驗，你很難在三年前已經決定國家代表隊，時代會變、因緣也會變，到時誰是最適合候選人，現在是無法判斷的。」
張亞中表示，盧秀燕當然很優秀，但他要說一句客觀的，這兩三年內，誰的民調難道一定還是最高嗎？民主制度要尊重當事人，要參選就參選，不要消遣別人。他參選從來不會說「因為誰選我就不選」，「不管你們誰參選我都會參選到底」，這是他的承諾，沒有任何條件。他希望朱立倫能為自己的理想競選連任；同時，他也尊重盧的選擇，國民黨任何人出來選都是好事。
張亞中說，若他當黨主席，會辦一個公平、公正、公開初選制度，盧秀燕很優秀、立法院長韓國瑜和地方首長也很優秀，他們如果願意出來成為候選人，只要當選，他馬上交出兵權，這才是制度。
