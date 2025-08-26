朱立倫仍倡盧秀燕眾望所歸 羅智強：政黨輪替是共同目標

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強今早開記者會，正式宣布參選國民黨主席。記者李成蔭／攝影
國民黨立委羅智強今早開記者會，正式宣布參選國民黨主席，眾多國民黨立委也到場支持，有關外界關注羅是否有參選資格，羅回應，他參選資格百分之百沒問題，他會依規定登記，其它認定就交給黨中央。至於有關現任黨主席朱立倫還是盼台中市長盧秀燕承擔，羅也說，大家共同目標就是完成政黨輪替的最後一哩路。

羅智強昨天宣布參選國民黨主席，並於稍早開記者會說明。國民黨立委林沛祥、羅廷瑋、葉元之都到場相挺，沒到場的國民黨立委也都派代表與會，共十多位。

羅智強闡述稍早於臉書發布的四大任務，包含「守護民主、重返執政」、「一個太陽，我當月亮」、「世代承擔，三代團結」、「在野攜手，共抗獨裁」等，尤其要承擔「造王者」的責任，帶領國民黨重返執政。

羅廷瑋指出，羅智強在大罷免過程中展現出愛護同志、勇於承擔的精神，並轉化為具體行動對抗不公不義的執政團隊。他認為，新任黨主席必須是「任務型主席」，才能帶來更穩健的未來。

林沛祥表示，新任主席肩負重責，該位置不是榮耀，而是沉重的擔子，必須承擔2026年大選責任，卻不能競逐2028年總統，與傳統角色截然不同，羅智強此時願意承擔，對國民黨有利。他也呼籲參選人應直接站出來，不該再「眾星拱月」、流於俗套，國民黨需要的是衝勁與火花。

葉元之則表示，他於大罷免後即提出「2028大局觀」，必須修復被高度撕裂的台灣社會，新任主席角色吃重，必須具備協調藍白合作的能力，全力輔佐未來總統候選人。

羅智強提到，他擔任主席的話，選舉提名上，會建立在野政黨能夠接受的方式，彼此協商，找出道路，推出最強人選。他也主張平反民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹，國民黨重返執政後有責任，成立政治迫害調查委員會，查清以不正手段追查在野黨的行為。

外界關注，羅智強是否有參選黨主席所需擔任過中央委員以上的資格？羅智強回應，他參選資格百分之百沒有問題，他會依照國民黨中央選舉規章登記參選，其它認定就交給黨中央。

另外，國民黨主席朱立倫還是說，台中市長盧秀燕眾望所歸，2028年總統候選人還是要與黨主席一致。羅回應，朱立倫心心念念跟他一樣，國民黨必須重返執政，未來共同目標就是完成政黨輪替的最後一哩路。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強今早開記者會，正式宣布參選國民黨主席，眾多國民黨立委也到場支持。記者李成蔭／攝影
國民黨 黨主席 羅智強 朱立倫 盧秀燕

