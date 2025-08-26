不忍朱立倫受不公平對待 黃健庭：不選絕不是裝樣子

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨秘書長黃健庭今接受飛碟早餐廣播專訪。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫宣布盼放心交棒，黨內仍解讀朱有意「以退為進」。國民黨秘書長黃健庭今天表示，朱立倫不選不是這幾天的決定，絕對不是裝樣子。他認為當前朱立倫是最有條件、最好的黨主席人選，但看到朱四年來受到這麼不公平的對待，也不忍心再鼓勵朱立倫了。

黃健庭今接受飛碟早餐廣播專訪。對於大罷免的結果，他表示，這對很多基層支持者是很大的鼓舞；也可看出朱立倫4年用心的養成下，國民黨年輕化很明顯地展現出成果，朱立倫不只是找年輕人進來，更重要的是支持年輕人放手去做。

黃健庭指出，大罷免的結果「都在最後一波民調的預期中」，但部分地方開出來的結果超過預期，包括台東立委黃建賓當選是34%得票率，當其他選區須開出七成、八成選票就能過關時，台東選區必需開出115％才能過關，難度很高，結果開出135％，說明上次選舉沒有投給黃建賓的選民，有很高的比例出來投不同意罷免；也代表台東的中間選民都出來投票。

黃健庭表示，二階連署31比0被完封，對方有多高調，國民黨也付出慘痛代價，但現在反過來31比0完封對方，總是對這仗有個交代；另有七成民意表態贊成核三延役，這對長期以來將廢核當作神主牌的民進黨是很重大的警訊。

針對黨主席改選紛擾，黃健庭說，朱立倫不選不是這幾天的決定，絕對不是裝樣子。朱立倫當時找他擔任秘書長時就說，是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在他當黨主席的手上丟的。回過頭來看，朱立倫的確沒有為自己謀什麼，就是要把這麼困難的擔子撐住，這比外界想像的困難太多，要當提款機，也要當出氣筒，動不動要背一堆黑鍋，為顧全大局又不能做什麼說明，這些都是擔任黨主席必須要有的能耐。

黃健庭說，他個人認為當前朱立倫是最有條件、最好的黨主席人選，但看到朱立倫這四年下來受到這麼不公平的對待，他也不忍心再鼓勵朱立倫了，「enough is enough」。朱立倫當時也說，「這一任我就好好把這擔子顧好，讓國民黨保有重新再執政的機會」，他認為朱立倫都做到了。

黃健庭也說，朱立倫跟盧秀燕私底都有溝通，可能盧顧慮比較多，任憑誰看到黨主席位置要這樣被折損，誰都怕；但盧秀燕就是最大公約數，也是最可能2028的人選，很多人認為總統候選人要跟黨主席是同一人，基於這理由，大家就來鼓勵、勸進盧，朱立倫的想法就是這麼單純。

黃健庭提到，黨主席很重要的是領導力，目前國民黨的戰力在立法院黨團與地方執政縣市，黨主席能不能叫得動？份量夠不夠服眾？朱立倫的從政資歷，擔任兩個六都的首長、行政院副院長等， 很多檯面上的政治人物都是好朋友，所以當面對關稅的狀況時，朱立倫可以馬上召集縣市長 ，大家共同研商。

黃健庭說，朱立倫為人處世的風格就是堅持要做認為是正確的事，所以沒辦法談任何利益或交換，「講都不用講」，包括選舉提名、不分區提名或黨內職務等都會有人爭取，若沒有給就會得罪人；所以不管朱立倫做什麼、做得多好，這些人都可以找得到理由來批評。他認為朱立倫的個性不喜歡解釋，認為忍辱負重，做出成績就好。

此外，朱立倫呼籲823後釋放民眾黨前主席柯文哲，黃健庭說，朱立倫聲援柯文哲不是第一天；還有國民黨黨工遭受迫害，朱立倫也都藉著823當天的機會講出來，還包括關稅、國安等議題。對於民眾黨在大罷免過程中給國民黨的支援，朱立倫不只一次公開表達感謝。他認為，未來藍白合作是免不了的趨勢。

