影／羅智強正式參選黨主席 承諾徵召盧秀燕參選總統
國民黨立委羅智強今天正式宣布參選國民黨黨主席，他承諾若當選將在2026年完成縣市長選舉任務後，以黨主席身分徵召台中市長盧秀燕參選總統，並辭去黨主席全力支持她。
羅智強在參選記者會上拋出新主席的四大任務，包括守護民主、重返執政；一個太陽，我當月亮；世代承擔，三代團結；在野攜手，共抗獨裁。
羅智強指出，走過大惡罷後深刻體會台灣民主正走在懸崖邊上，團結是國民黨唯一的生路，也是台灣民主唯一的活路。
