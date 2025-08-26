快訊

再次勸進盧秀燕 朱立倫盼2028人選跟黨主席一致

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）上午出席2025模擬立法院開幕式，並與現場青年握手致意。記者葉信菉／攝影
國民黨主席朱立倫（左）上午出席2025模擬立法院開幕式，並與現場青年握手致意。記者葉信菉／攝影

國民黨主席朱立倫上午出席2025模擬立法院開幕式，談到黨主席人選，他再次勸進台中市長盧秀燕，他表示國人同胞對她充滿期望，希望未來2028的人選跟黨主席能夠一致，大家也非常重視藍白合的方向，對於黨的路線也要跟台灣主流民意結合，這些都是大家對市長盧秀燕的期待，「希望能請盧秀燕三思、再考慮」。

國民黨主席朱立倫（圖）上午出席2025模擬立法院開幕式，談到黨主席人選，他再次勸進台中市長盧秀燕，他表示國人同胞對她充滿期望，希望未來2028的人選跟黨主席能夠一致。記者葉信菉／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）上午出席2025模擬立法院開幕式，談到黨主席人選，他再次勸進台中市長盧秀燕，他表示國人同胞對她充滿期望，希望未來2028的人選跟黨主席能夠一致。記者葉信菉／攝影

