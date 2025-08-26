被問羅智強選黨主席 朱立倫：盧秀燕眾望所歸 請她再考慮
國民黨主席10月改選，台中市長盧秀燕宣布不參選，國民黨立委羅智強等人陸續表態有意爭取；盼交棒給盧的現任黨主席朱立倫今天表示，國民黨更重要的是要團結一致，大家一起加油、發出聲音，給盧秀燕加油，一起努力請盧秀燕三思、再考慮，這是大家共同的心聲。
朱立倫在823當晚表示，懇請盧秀燕接任下一屆國民黨主席重任，被挺盧派批評「點名」是陷盧於不義。朱立倫今上午出席「2025模擬立法院開幕式」前受訪表示，黨內的聲音最主要是希望，2028年總統候選人與黨主席能一致，這樣的聲音非常大。
朱立倫說，盧秀燕眾望所歸，其沉穩、務實、溫暖，以及過去在黨務、政務以及在台中的表現，都讓大家非常肯定，尤其國人對盧秀燕充滿期望，黨內支持者更是希望他代為表達這樣的心聲。
朱立倫說，同時，大家也非常重視藍白合這樣的方向，對於黨的路線，一定要跟台灣主流民意相結合，這些都是大家對盧秀燕的期待，他作為黨主席，當然要明確表達這樣的心聲。
朱立倫說，這幾天很多黨內朋友、支持者還是表達焦慮，希望紛擾能降到最低，大家能夠不要焦慮，團結一致；尤其在823之後，國民黨更重要的是要團結一致，大家一起加油、發出聲音，給盧秀燕加油，一起努力請盧秀燕三思、再考慮，這是大家共同的心聲。
對於國民黨立委羅智強宣布參選黨主席，朱立倫說，很多朋友都在努力為盧秀燕加油，為了中華民國、台灣、國民黨、民眾的期待，還是希望共同努力，多幫盧秀燕加油，不是單一由他懇請、拜託、勸說，而是大家一起來，每一位有意願者都很優秀，他也感謝羅智強同樣表達盧秀燕能多考慮，大家一起來努力吧！
