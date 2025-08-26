快訊

影／羅智強宣布參選國民黨主席 盧秀燕反應曝光

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今天被問及怎麼看待國民黨立委羅智強宣布參選黨主席，微笑未回答。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天被問及怎麼看待國民黨立委羅智強宣布參選黨主席，微笑未回答。記者陳敬丰／攝影

國民黨主席選舉風暴延燒，現任主席朱立倫表態交棒，呼聲最高的台中市長盧秀燕則說「媽媽要留在家」；國民黨立委羅智強昨晚宣布，將投入黨主席選舉，並強調盧是2028國民黨「唯一太陽」。盧秀燕今天出席市政會議上午被問及此事，微笑並未回答。

羅智強公開承諾，若當選主席不會參選2028總統，並會在2026縣市長選舉結束後3個月內徵召盧秀燕選總統，徵召後辭去黨主席並支持盧選黨主席。羅的表態被視為自薦成為盧秀燕的「代理人」，同時也是國民黨內部的世代交替。

盧秀燕上午出席市政會議前被問及如何看待此事，僅面帶微笑走過。盧此前表示，黨主席不應該欽定、指定，不過外界大多認為她會尋找合作者或代理人，為2028總統大選鋪路。

