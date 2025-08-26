新聞幕後／羅智強選黨主席背後動機曝 盼這大咖思考這件事

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席。圖／取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席。圖／取自羅智強臉書

國民黨立委羅智強表態參選黨主席，據了解，羅在該時機表態，考量黨主席朱立倫欲交棒，台中市長盧秀燕又不選狀況下，恐讓這波大罷免帶起的「仇綠」泡沫化，氣勢衰退，羅盼拋磚引玉，盼盧能重新思考參選可能性。就算兩人不選，憑藉其這波罷免南北奔波所打下戰功及知名度，他也有信心變成最好人選。

羅智強昨晚於社群宣布參選黨主席，並表示是世代承擔，首要目標就是在2028年下架賴清德總統，因為賴清算在野、罔顧國政，已成台灣民主最大的威脅，並將在今早參選記者會公布參選主席的四大任務。

據了解，羅智強此次表態也是看準時機點，在朱立倫表態交棒、盧秀燕婉拒參選支持者其實感到憂心，而羅希望藉由此舉拋磚引玉，讓盧重新思考參選黨主席可能性，若盧願扛下重擔，羅也願成全。

近羅人士也說，賴清德領導民進黨相當強勢，國民黨除必須與民眾黨保持友好關係外，還需要更有狼性，而羅智強除在藍營支持者中有高支持度外，也多次為柯文哲發聲，先前也陪柯妻陳佩琪投票，與民眾黨關係密切，戰力也十分充足，從現階段人選中，羅相對來說最能延續相關政策走向。

至於羅參選是否有機會得到支持，該人士也分析，羅在大罷免對台中幾位立委全力相挺，與盧秀燕互動良好，可獲得支持，唯一面對最大難題是參選黨主席需擔任過中央委員或中評委，若不符條件恐無法參選，能否找到解套方案仍待觀察。

羅智強昔日子弟兵、北市議員楊植斗則給予支持表示，大惡罷剛落幕，但民進黨早就成立2026對策小組，國民黨為了抵制大罷免已經落後，沒有喘息空間，現在需要黨主席帶頭往前衝，急起直追，而羅智強體內有一股「過動」基因，想到就認真做，敢走就有路，這個特點可以成為國民黨DNA，為民先鋒。

