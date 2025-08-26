聽新聞
藍主席朱、盧都不選 多人被點名！羅智強已宣布參選

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導
國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選國民黨主席。圖／取自羅智強臉書
國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選國民黨主席。圖／取自羅智強臉書

國民黨主席改選議題延燒，現任主席朱立倫在大罷免完封當天懇請台中市長盧秀燕接下黨主席重任，引發挺盧派不滿朱給盧出難題。盧前天宣布不參選黨主席後，台中市前市長胡志強、前副主席黃敏惠、台北市前市長郝龍斌及國民黨副主席連勝文等人，都被點名是合適人選。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強昨晚則於社群宣布參選黨主席。他表示這是世代承擔，他參選主席首要目標就是在二○二八年下架賴清德總統，因為賴清算在野、罔顧國政，已台灣民主最大的威脅；他將在今早參選記者會公布四大任務。

黨內人士表示，在選舉開跑前，還有時間讓有意角逐者思考，「再給大家一點時間」。

對於朱點名盧秀燕，引發挺盧派不滿。國民黨智庫副執行長凌濤表示，當然尊重盧秀燕前天對外的發言，但朱立倫會直接表態，並非「欽點」或「指定」，是「懇請」盧承擔，未來仍要經過競選程序。凌濤說，盧秀燕是眾望所歸的人選，十一月一日順利交棒後，朱團隊也會全力讓過程紛擾降至最低，保護盧秀燕走向國民黨重返執政。

凌濤表示，黨內從今年初就對於黨主席與二○二八人選一致的盼望相當濃厚，也希望藍白合的方向能一致，試想若接棒的黨主席對藍白合有不同想法，接下來的提名協調是否會產生變數？他強調，朱是希望負責任地交棒給眾望所歸的人選，而非是戰國時代的來臨，盼各方陣營能善意解讀。

國民黨組發會主委許宇甄說，青年軍是朱帶進黨中央的團隊，在新媒體部、空戰都很努力，朱卸任後，一起來的團隊同進退，沒有誰帶走的問題。

盧秀燕決定不參選黨主席後，外界憂盧明年任期屆滿後進入無職狀態，恐難維持聲量。前立委鄭麗文表示，盧卸任後隔年馬上要面對黨內總統初選，不會有空窗期；過去因黨主席與總統候選人不是同一人才有這個憂慮，「我覺得是個人的問題」，大家一致對外、沒有私心的時候，這些問題就不是問題了。

她也提到，國民黨曾有非常慘痛的教訓是「馬王之爭」，她希望千萬不要再有類似的情形出現。

