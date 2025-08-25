聽新聞
羅智強宣布參選國民黨主席 首要目標2028下架賴清德
國民黨主席改選將至，將會由誰參選引發關注，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選黨主席。他表示這是世代承擔，他參選主席首要目標就是在2028年下架賴清德總統，因為賴清算在野、罔顧國政，已台灣民主最大的威脅；他補充，將於明早參選記者會公布四大任務，大家敬請期待。
「世代承擔！我決定參選中國國民黨主席」羅智強表示，首要目標就是在2028年下架賴總統，賴濫用檢調、清算在野，罔顧國政、發動全台「大惡罷」，已成為台灣民主最大的威脅。
羅智強指出，他將於明早參選記者會公布參選主席的四大任務，正義集結「我+1！」，請大家為他集氣，大家一起點燃國民黨的民主鬥魂，讓國民黨更團結、更強大、更有戰鬥力，制衡威權獨裁，捍衛台灣最寶貴的民主。
羅智強國會辦公室稍早也發出採訪通知，羅智強明天上午10時將於天成大飯店2樓202會議室舉辦「參選中國國民黨主席」記者會。
