聽新聞
0:00 / 0:00

羅智強宣布參選國民黨主席 首要目標2028下架賴清德

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選國民黨主席。圖／取自羅智強臉書
國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選國民黨主席。圖／取自羅智強臉書

國民黨主席改選將至，將會由誰參選引發關注，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選黨主席。他表示這是世代承擔，他參選主席首要目標就是在2028年下架賴清德總統，因為賴清算在野、罔顧國政，已台灣民主最大的威脅；他補充，將於明早參選記者會公布四大任務，大家敬請期待。

「世代承擔！我決定參選中國國民黨主席」羅智強表示，首要目標就是在2028年下架賴總統，賴濫用檢調、清算在野，罔顧國政、發動全台「大惡罷」，已成為台灣民主最大的威脅。

羅智強指出，他將於明早參選記者會公布參選主席的四大任務，正義集結「我+1！」，請大家為他集氣，大家一起點燃國民黨的民主鬥魂，讓國民黨更團結、更強大、更有戰鬥力，制衡威權獨裁，捍衛台灣最寶貴的民主。

羅智強國會辦公室稍早也發出採訪通知，羅智強明天上午10時將於天成大飯店2樓202會議室舉辦「參選中國國民黨主席」記者會。

國民黨 羅智強 黨主席

延伸閱讀

批賴清德活在同溫層 楊智伃酸：是去討教怎麼繼續飆爛車？

【重磅快評】救援賴清德再上路 蔡英文入鏡不入局

吳思瑤揪加速發現金海報前合照 羅智強：半年來擋什麼

羅智強：「媽媽市長」為台中而強 綠應向盧秀燕學責任感

相關新聞

藍主席朱、盧都不選 多人被點名！羅智強已宣布參選

國民黨主席改選議題延燒，現任主席朱立倫在大罷免完封當天懇請台中市長盧秀燕接下黨主席重任，引發挺盧派不滿朱給盧出難題。盧前...

羅智強宣布參選國民黨主席 首要目標2028下架賴清德

國民黨主席改選將至，將會由誰參選引發關注，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選黨主席。他表示這是世代承擔...

盧秀燕不參選黨主席 至少確定了這兩件事

台中市長盧秀燕會不會參選國民黨黨主席，在她正式宣布前，引起各方猜測，利弊得失分析也多，尤其當參選黨主席已被和參選總統畫上...

盧秀燕卸任後難維持聲量？鄭麗文：黨主席無私心就不是問題

台中市長盧秀燕表態不參選國民黨主席後，外界憂盧2026年底卸任後進入無職狀態，恐難維持聲量。已表態參選國民黨主席、會做好...

國民黨主席交棒議題延燒 侯友宜表態「沒考慮過」

國民黨主席朱立倫表態希望交棒，但台中市長盧秀燕已明確表示不參選，引發外界關注國民黨後續布局。新北市長侯友宜今出席「興穀國...

「媽媽會留在家」盧秀燕此刻不選黨主席 2028會後悔？

若說台中市長盧秀燕會代表國民黨參選2028總統大選，相信關心台灣政治的人，沒人會否認，而且原本大家都預期，在國民黨主席朱立倫決定交棒後，盧秀燕就是最適合的接棒人選；不過，盧秀燕昨正式表態，「最困難的時候，媽媽會留在家」，選擇不參選黨主席，這看似兌現選民承諾的抉擇，卻也讓盧秀燕的2028之路橫生變數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。