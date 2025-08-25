盧秀燕不參選黨主席 至少確定了這兩件事

台中市長盧秀燕會不會參選國民黨黨主席，在她正式宣布前，引起各方猜測，利弊得失分析也多，尤其當參選黨主席已被和參選總統畫上等號，要如何做出決定，實在相當艱難。不過，歷史從來不是按著一定的軌跡運行，未來如何發展誰也猜不到，倒是有兩件事是可以確定的，那就是國民黨下任黨主席應該會以民主機制產生，而且台中市仍會有「媽媽市長」陪伴。

盧秀燕不選黨主席，用以往的經驗看，她似乎失去掌握黨機器的機會，甚至失去主導參選總統的優勢。這是一般的看法，但是若真要接下黨主席，馬上面臨的是如何替黨振衰起蔽。如果以盧仍有台中市要掌理而言，雖可兼任，但要能周全，的確不易。尤其是，在各方呼聲已高，以及支持者勸進之下，要能放下，此一決定又談何容易。

不過，盧的著眼點是，如她所言，「國民黨是一個民主政黨，是民主大黨，黨主席的職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應該由有意願的人來公平競選」，這樣的思考，卻足以讓國民黨真真實實的走回民主機制，不管是黨主席也好，或接下來決定總統參選人也罷，國民黨都應該用民主方式產生。

盧不參選黨主席，雖然知黨短時間陷入焦，但往長遠看，這不正是以大黨自居的國民黨大家應該走的道路？特別是，在公平選舉下產生候選人，不僅能讓各方力量公平競爭，擺平黨內勢力，還因具有理想性，能吸引年輕人加入，而不再是指定或宮廷式的欽定接班。

再者，美國關稅大海嘯的確讓台中市的工具機和機械業面臨衝擊，在國民黨目前仍是在野黨下，即使她擔任國民黨主席，加上立委發揮力量強力監督，但又能對主導施政的執政黨有何影響和作用。此時，盧秀燕和產業界站在一起，反而能替業者反映心聲，甚至從市政的角度給予協助，反而更具施力點。

政治之事變幻莫測，盧秀燕不參選黨主席，未來如何發展，誰也說不準。但是，先把台中市政做好，既能陪產業界度過難關，又能實現對選民的承諾，選民自會有一定評價。而且，盧秀燕不也正是這樣一步一腳印才走到現在嗎？否則，事情沒做好、沒有政治實績，一心只想著權位和選舉，即使掌握了黨機器，又真能贏得民心？

商品推薦