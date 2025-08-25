快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕不參選黨主席 至少確定了這兩件事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右二）宣布不選國民黨主席。記者黃仲裕/攝影
台中市長盧秀燕（右二）宣布不選國民黨主席。記者黃仲裕/攝影

台中市長盧秀燕會不會參選國民黨黨主席，在她正式宣布前，引起各方猜測，利弊得失分析也多，尤其當參選黨主席已被和參選總統畫上等號，要如何做出決定，實在相當艱難。不過，歷史從來不是按著一定的軌跡運行，未來如何發展誰也猜不到，倒是有兩件事是可以確定的，那就是國民黨下任黨主席應該會以民主機制產生，而且台中市仍會有「媽媽市長」陪伴。

盧秀燕不選黨主席，用以往的經驗看，她似乎失去掌握黨機器的機會，甚至失去主導參選總統的優勢。這是一般的看法，但是若真要接下黨主席，馬上面臨的是如何替黨振衰起蔽。如果以盧仍有台中市要掌理而言，雖可兼任，但要能周全，的確不易。尤其是，在各方呼聲已高，以及支持者勸進之下，要能放下，此一決定又談何容易。

不過，盧的著眼點是，如她所言，「國民黨是一個民主政黨，是民主大黨，黨主席的職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應該由有意願的人來公平競選」，這樣的思考，卻足以讓國民黨真真實實的走回民主機制，不管是黨主席也好，或接下來決定總統參選人也罷，國民黨都應該用民主方式產生。

盧不參選黨主席，雖然知黨短時間陷入焦，但往長遠看，這不正是以大黨自居的國民黨大家應該走的道路？特別是，在公平選舉下產生候選人，不僅能讓各方力量公平競爭，擺平黨內勢力，還因具有理想性，能吸引年輕人加入，而不再是指定或宮廷式的欽定接班。

再者，美國關稅大海嘯的確讓台中市的工具機和機械業面臨衝擊，在國民黨目前仍是在野黨下，即使她擔任國民黨主席，加上立委發揮力量強力監督，但又能對主導施政的執政黨有何影響和作用。此時，盧秀燕和產業界站在一起，反而能替業者反映心聲，甚至從市政的角度給予協助，反而更具施力點。

政治之事變幻莫測，盧秀燕不參選黨主席，未來如何發展，誰也說不準。但是，先把台中市政做好，既能陪產業界度過難關，又能實現對選民的承諾，選民自會有一定評價。而且，盧秀燕不也正是這樣一步一腳印才走到現在嗎？否則，事情沒做好、沒有政治實績，一心只想著權位和選舉，即使掌握了黨機器，又真能贏得民心？

黨主席 國民黨

延伸閱讀

盧秀燕宣布不選黨主席！李乾龍：盼回心轉意 媽媽的愛可以擴大

盧秀燕不選黨主席...許淑華也表態 曝下一步支持誰

盧秀燕不選黨主席全力鞏固市政 台中綠營人士這樣看

盧秀燕不參選黨主席 鄭麗文：我會做好接棒的準備

相關新聞

盧秀燕不參選黨主席 至少確定了這兩件事

台中市長盧秀燕會不會參選國民黨黨主席，在她正式宣布前，引起各方猜測，利弊得失分析也多，尤其當參選黨主席已被和參選總統畫上...

盧秀燕卸任後難維持聲量？鄭麗文：黨主席無私心就不是問題

台中市長盧秀燕表態不參選國民黨主席後，外界憂盧2026年底卸任後進入無職狀態，恐難維持聲量。已表態參選國民黨主席、會做好...

「媽媽會留在家」盧秀燕此刻不選黨主席 2028會後悔？

若說台中市長盧秀燕會代表國民黨參選2028總統大選，相信關心台灣政治的人，沒人會否認，而且原本大家都預期，在國民黨主席朱立倫決定交棒後，盧秀燕就是最適合的接棒人選；不過，盧秀燕昨正式表態，「最困難的時候，媽媽會留在家」，選擇不參選黨主席，這看似兌現選民承諾的抉擇，卻也讓盧秀燕的2028之路橫生變數...

【總編開箱】想重返執政 國民黨別再讓宮廷陳腐味飄回來

在藍白的齊力防守下，國民黨成功保住31位立委，重挫民進黨及罷團，國民黨年輕世代在選前推出仿南方四賤客風格的「萊爾校長」挺核三公投CF，以極低的成本結合極高的創意，帶來驚人的爆發力，被認為在這次選戰「小兵立大功」，更讓許多人對國民黨耳目一新。不過，才過了一晚，國民黨卻又上演了過去的宮廷戲碼，那個熟悉卻又讓人失望的國民黨難道又回來了？

觀察站／蛻變藍營 選黨主席仍陷拱人窠臼

藍白在反惡罷戰役打出全壘打佳績，對執政黨形成一定壓力，卻在藍軍士氣大振、期待乘勝追擊之際，出現朱立倫堅持交棒、盧秀燕婉拒...

不讓黨內焦慮 王鴻薇：「大人們」應協調黨主席人選

台中市長盧秀燕昨天宣布不參選國民黨主席，引發黨內熱議。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，黨內確實早就焦慮，「黨內大人們」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。