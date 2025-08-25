繼盧秀燕後也表態不選國民黨魁 侯友宜：從未考慮
國民黨主席選舉，主席朱立倫願交棒台中市長盧秀燕遭拒，新北市長侯友宜今天也針對是否參選黨主席的問題表示，「我個人從頭到尾都沒有考慮」，他會支持承擔黨主席的人。
侯友宜上午視察興穀國小操場興建地下停車場統包工程時，他接受媒體聯訪表示，興穀國小在大家的努力下，煥然一新，從新建校舍、社福大樓到地下停車場，還有新的操場跟棒球練習場。
媒體表示，國民黨主席即將改選，主席朱立倫交棒但台中市長盧秀燕表態不參選，詢及侯友宜的參選意願。侯友宜表示，尊重理解朱立倫跟盧秀燕的決定，參選是個人的意願最重要。
他表示，他個人從頭到尾都沒有考慮，以團結為最重要，會支持承擔黨主席的人，一起團結加油，在各自崗位上努力以赴，為人民來做事。
他表示，透過公平競爭來產生的主席候選人，大家都會支持。國民黨是非常團結的一個政黨，為國政、為人民、為市政，大家團結在一起，一起努力的往前走。
