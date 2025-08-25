快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

繼盧秀燕後也表態不選國民黨魁 侯友宜：從未考慮

中央社／ 新北25日電

國民黨主席選舉，主席朱立倫願交棒台中市長盧秀燕遭拒，新北市長侯友宜今天也針對是否參選黨主席的問題表示，「我個人從頭到尾都沒有考慮」，他會支持承擔黨主席的人。

侯友宜上午視察興穀國小操場興建地下停車場統包工程時，他接受媒體聯訪表示，興穀國小在大家的努力下，煥然一新，從新建校舍、社福大樓到地下停車場，還有新的操場跟棒球練習場。

媒體表示，國民黨主席即將改選，主席朱立倫交棒但台中市長盧秀燕表態不參選，詢及侯友宜的參選意願。侯友宜表示，尊重理解朱立倫跟盧秀燕的決定，參選是個人的意願最重要。

他表示，他個人從頭到尾都沒有考慮，以團結為最重要，會支持承擔黨主席的人，一起團結加油，在各自崗位上努力以赴，為人民來做事。

他表示，透過公平競爭來產生的主席候選人，大家都會支持。國民黨是非常團結的一個政黨，為國政、為人民、為市政，大家團結在一起，一起努力的往前走。

侯友宜

延伸閱讀

國民黨主席交棒議題延燒 侯友宜表態「沒考慮過」

盧秀燕宣布不選黨主席！李乾龍：盼回心轉意 媽媽的愛可以擴大

盧秀燕不選黨主席...許淑華也表態 曝下一步支持誰

盧秀燕不選黨主席全力鞏固市政 台中綠營人士這樣看

相關新聞

盧秀燕不參選黨主席 至少確定了這兩件事

台中市長盧秀燕會不會參選國民黨黨主席，在她正式宣布前，引起各方猜測，利弊得失分析也多，尤其當參選黨主席已被和參選總統畫上...

盧秀燕卸任後難維持聲量？鄭麗文：黨主席無私心就不是問題

台中市長盧秀燕表態不參選國民黨主席後，外界憂盧2026年底卸任後進入無職狀態，恐難維持聲量。已表態參選國民黨主席、會做好...

「媽媽會留在家」盧秀燕此刻不選黨主席 2028會後悔？

若說台中市長盧秀燕會代表國民黨參選2028總統大選，相信關心台灣政治的人，沒人會否認，而且原本大家都預期，在國民黨主席朱立倫決定交棒後，盧秀燕就是最適合的接棒人選；不過，盧秀燕昨正式表態，「最困難的時候，媽媽會留在家」，選擇不參選黨主席，這看似兌現選民承諾的抉擇，卻也讓盧秀燕的2028之路橫生變數...

【總編開箱】想重返執政 國民黨別再讓宮廷陳腐味飄回來

在藍白的齊力防守下，國民黨成功保住31位立委，重挫民進黨及罷團，國民黨年輕世代在選前推出仿南方四賤客風格的「萊爾校長」挺核三公投CF，以極低的成本結合極高的創意，帶來驚人的爆發力，被認為在這次選戰「小兵立大功」，更讓許多人對國民黨耳目一新。不過，才過了一晚，國民黨卻又上演了過去的宮廷戲碼，那個熟悉卻又讓人失望的國民黨難道又回來了？

觀察站／蛻變藍營 選黨主席仍陷拱人窠臼

藍白在反惡罷戰役打出全壘打佳績，對執政黨形成一定壓力，卻在藍軍士氣大振、期待乘勝追擊之際，出現朱立倫堅持交棒、盧秀燕婉拒...

不讓黨內焦慮 王鴻薇：「大人們」應協調黨主席人選

台中市長盧秀燕昨天宣布不參選國民黨主席，引發黨內熱議。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，黨內確實早就焦慮，「黨內大人們」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。