盧秀燕卸任後難維持聲量？鄭麗文：黨主席無私心就不是問題

台中市長盧秀燕表態不參選國民黨主席後，外界憂盧2026年底卸任後進入無職狀態，恐難維持聲量。已表態參選國民黨主席、會做好接棒準備的前立委鄭麗文今表示，盧卸任後隔年馬上要面對總統黨內初選，不會有空窗期；過去因黨主席與總統候選人不是同一人才有這個憂慮，「我覺得是個人的問題」，大家一致對外、沒有私心的時候，這些問題就不是問題了。

鄭麗文昨受訪時除表達尊重盧秀燕的決定，並表達自己參選黨主席的決心。她今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，大家在同個團隊、站在不同的戰鬥位置，彼此應該是朝同個目標一起努力，不管盧秀燕做什麼決定，一定是對國民黨最好的決定。

她也提到，以過去的經歷，國民黨大概都是4、5月完成提名，到時候也是一個公開的初選機制，有意要問鼎總統的人符合資格都可以來參加初選；尤其明年會面對藍白合作的挑戰，她希望能建立雙方非常強的信任感，理解彼此的強處和難處，希望合作是一加一大於二，大家現在應該都有很大的誠意，不是說只有盧出馬才能談成藍白合。

對於黨內憂心，盧卸任後聲量難維持，鄭麗文說，大家現在當然有很多憂慮，那是因為過去曾出現過，黨主席跟總統不同人，而發生了很多故事，「我覺得那是個人的問題啦」，以前吳伯雄跟馬英九也是完全的百分之百合作。她跟國民黨的人感情都非常好，大家都一致對外，沒有私心的時候，這些問題就不是問題。

鄭麗文說，面臨美國關稅大海嘯，有許多隱形冠軍等產業的台中首當其衝，盧秀燕身為市長，當然要幫大家守護好，作為國民黨也是一樣，她認為國民黨應立即成立因應關稅海嘯的危機處理因應小組，不只是應對中央的政策，還要面對所有被衝擊的農民勞工產業。

其次，鄭麗文提到，盧秀燕說得太好了，黨主席不是由誰來「欽定」的，國民黨已經公布主席選舉辦法，自然是民主公開的遊戲規則，過去在總統提名過程中，曾經鬧得黨內紛紛擾擾，影響全黨應該要有的氣勢跟團結氛圍，浪費很多資源內耗，國民黨不該在同個地方跌倒兩次。既然已有公開的主席選舉辦法，就透過這個機制產生未來的主席人選。

鄭麗文說，黨主席朱立倫已多次表達交棒的決心，也在726、823非常辛苦，大家上下一心遞出完封的漂亮成績單，所以她也呼應盧所說「朱主席您辛苦了」，可以放心把棒子交出來，青壯時代已經準備好接棒，大家不用擔心民進黨見縫插針，現在的國民黨是空前團結，一定會透過民主的遊戲規則產生下一屆黨主席。

此外，朱立倫在823公開談話時提到，他會和青年團隊在各自的崗位上匯集監督的力量，在重返執政的路上不會中斷。此話被解讀是要把青年戰隊打包帶走，不留給下一任黨主席。

鄭麗文說，國民黨從來都不是個人團隊，「我們只有一個團隊叫做國民黨團隊」，國民黨曾經有非常慘痛的教訓叫做「馬王之爭」，她希望千萬不要再有類似的情形出現，現在國民黨中央有優秀、有戰力的年輕人，相信他們也希望是為黨效力、而不是為某個人效力。

鄭麗文說，她相信這些年輕朋友不會「因為誰當黨主席才要幫國民黨效力」，也可以感受到這群年輕朋友的熱情，只要願意幫國民黨做事、願意為了台灣的未來，共同在艱困的戰鬥團隊扮演角色，國民黨絕對張開雙臂永遠歡迎，希望他們能歸隊。

商品推薦