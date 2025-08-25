聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨臉書流量 創10年新高
國民黨守住大罷免，此次由新媒體部推出的「萊爾校長」挺公投ＣＦ大獲好評。新媒體部主任韋淳祐表示，國民黨從不被看好，到創造官方臉書十年來最大一波粉絲增長，感謝支持者打氣、前線奮戰同志、黨主席朱立倫團隊信任，他們才能毫無後顧之憂發揮創意。
韋淳祐說，新媒體部創作的文宣影片，不僅刷新國民黨YouTube頻道十六年來的觀看紀錄，與網友互動二創，更重要的是，他們贏得那句最感動的話：「國民黨，真的不一樣了！」打完大罷免戰役，團隊也完成對自己的期待，在這次階段性任務後，部分團隊成員將會轉換到新的戰鬥位置，讓黨的戰力更多元。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言