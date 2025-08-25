聽新聞
國民黨臉書流量 創10年新高

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨守住大罷免，此次由新媒體部推出的「萊爾校長」挺公投ＣＦ大獲好評。新媒體部主任韋淳祐表示，國民黨從不被看好，到創造官方臉書十年來最大一波粉絲增長，感謝支持者打氣、前線奮戰同志、黨主席朱立倫團隊信任，他們才能毫無後顧之憂發揮創意。

韋淳祐說，新媒體部創作的文宣影片，不僅刷新國民黨YouTube頻道十六年來的觀看紀錄，與網友互動二創，更重要的是，他們贏得那句最感動的話：「國民黨，真的不一樣了！」打完大罷免戰役，團隊也完成對自己的期待，在這次階段性任務後，部分團隊成員將會轉換到新的戰鬥位置，讓黨的戰力更多元。

