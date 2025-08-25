觀察站／蛻變藍營 選黨主席仍陷拱人窠臼

藍白在反惡罷戰役打出全壘打佳績，對執政黨形成一定壓力，卻在藍軍士氣大振、期待乘勝追擊之際，出現朱立倫堅持交棒、盧秀燕婉拒參選黨主席的局面。藍營要角若仍不願正面承擔黨主席重責，最終不只是愧對好不容易匯聚的在野民意，更把二○二八的大好機會拱手讓人。

此次罷免戰役，國民黨年輕團隊的亮眼表現功不可沒，以「萊爾校長」等宣傳影片的創意獲得廣泛好評，展現藍營年輕世代能量。不少網友訝異國民黨的蛻變，黨主席改選卻仍陷入「拱人遊戲」的窠臼；當黨內基層展現活力，中央卻群龍無首，形成強烈對比。

誠然，黨主席在國民黨內是責難與耗損，朱立倫的倦勤之意其來有自。藍營若因此陷入內耗，不僅基層失望，各方派系的暗戰恐一發不可收拾。「盧朱不選」已成黨內當前最高壓危機，黨內大咖必須思考，究竟要在歷史的節點上承擔重任，還是選擇袖手旁觀？

對國民黨而言，黨主席不只是黨務領導，更握有提名權，甚至是總統候選人「定於一尊」的關鍵位置。支持者期待盧循蔡英文模式，兼任黨魁與總統候選人，以一己之力統整藍營。然而，反朱派未必真心擁盧，黨主席職務更將使她分神黨務，還可能流失中間與游離選民的支持，對盧而言，與其困在藍營內部角力，不如直接打開格局，爭取中間選民與白營，力拚「在野最大公約數」。

不選黨主席，首當其衝就是黨內質疑聲音，可能被貼上「不願承擔」的標籤。盧秀燕昨聲明強調，只要國民黨需要，她就會在，但勢必要透過實際行動證明，自己雖非黨主席，仍能推動在野整合，且協調未來黨主席與白營的合作無間，不會因地方選舉等因素散伙。黨主席選舉迫在眉睫，是否在短期內找到合作對象或「代理人」，將是第一個檻。

更嚴峻的挑戰則在卸任台中市長後。二○二六年任期屆滿，盧將進入「無職」狀態，屆時如何維繫聲量？是成立基金會，搭建自己的公共舞台？抑或效法馬英九，全台走透透，維持政治能見度？更關鍵的是，她要如何在「非黨主席」的身分下與白營談判、與中間選民互動，每一步都需要精準拿捏，卻少有先例可循。

商品推薦