觀察站／蛻變藍營 選黨主席仍陷拱人窠臼
藍白在反惡罷戰役打出全壘打佳績，對執政黨形成一定壓力，卻在藍軍士氣大振、期待乘勝追擊之際，出現朱立倫堅持交棒、盧秀燕婉拒參選黨主席的局面。藍營要角若仍不願正面承擔黨主席重責，最終不只是愧對好不容易匯聚的在野民意，更把二○二八的大好機會拱手讓人。
此次罷免戰役，國民黨年輕團隊的亮眼表現功不可沒，以「萊爾校長」等宣傳影片的創意獲得廣泛好評，展現藍營年輕世代能量。不少網友訝異國民黨的蛻變，黨主席改選卻仍陷入「拱人遊戲」的窠臼；當黨內基層展現活力，中央卻群龍無首，形成強烈對比。
誠然，黨主席在國民黨內是責難與耗損，朱立倫的倦勤之意其來有自。藍營若因此陷入內耗，不僅基層失望，各方派系的暗戰恐一發不可收拾。「盧朱不選」已成黨內當前最高壓危機，黨內大咖必須思考，究竟要在歷史的節點上承擔重任，還是選擇袖手旁觀？
對國民黨而言，黨主席不只是黨務領導，更握有提名權，甚至是總統候選人「定於一尊」的關鍵位置。支持者期待盧循蔡英文模式，兼任黨魁與總統候選人，以一己之力統整藍營。然而，反朱派未必真心擁盧，黨主席職務更將使她分神黨務，還可能流失中間與游離選民的支持，對盧而言，與其困在藍營內部角力，不如直接打開格局，爭取中間選民與白營，力拚「在野最大公約數」。
不選黨主席，首當其衝就是黨內質疑聲音，可能被貼上「不願承擔」的標籤。盧秀燕昨聲明強調，只要國民黨需要，她就會在，但勢必要透過實際行動證明，自己雖非黨主席，仍能推動在野整合，且協調未來黨主席與白營的合作無間，不會因地方選舉等因素散伙。黨主席選舉迫在眉睫，是否在短期內找到合作對象或「代理人」，將是第一個檻。
更嚴峻的挑戰則在卸任台中市長後。二○二六年任期屆滿，盧將進入「無職」狀態，屆時如何維繫聲量？是成立基金會，搭建自己的公共舞台？抑或效法馬英九，全台走透透，維持政治能見度？更關鍵的是，她要如何在「非黨主席」的身分下與白營談判、與中間選民互動，每一步都需要精準拿捏，卻少有先例可循。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言