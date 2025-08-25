不讓黨內焦慮 王鴻薇：「大人們」應協調黨主席人選

台中市長盧秀燕昨天宣布不參選國民黨主席，引發黨內熱議。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，黨內確實早就焦慮，「黨內大人們」應協調出不讓黨內焦慮的人選；馬英九基金會執行長蕭旭岑說，若盧秀燕跟現任黨主席朱立倫都不選，國民黨將進入戰國時代，對國民黨不一定有利。

盧秀燕宣布不參選黨主席，有意參選的前立委鄭麗文與彰化縣前縣長卓伯源皆表尊重。鄭表示「會做好接棒準備」；卓也說「姐姐很辛苦，弟弟來開路，我願意分擔一下。」

孫文學校總校長張亞中則說，若朱放心不下未來可能的接任人選，可選擇再參選，以確保他的現有路線可以繼續。

桃園市長張善政希望盧能勇於承擔，「盧眾望所歸，大家來支持她」；雲林縣長張麗善肯定朱立倫，但認為黨主席最好透過選舉機制產生。盧系立委也發聲支持盧的決定，國民黨需要的不是一位救世主， 而是分進合擊。

台中國民黨資深立委包括立院副院長江啟臣、楊瓊瓔等人表示尊重並支持盧秀燕的決定。立院前院長王金平昨在台中易經大學結業典禮與盧同框，被問到盧是否選黨主席，王金平說「支持她任何決定」 。

王鴻薇表示，黨主席肩負二○二六年地方選舉、二○二八年大選的重責大任，若盧秀燕及朱立倫都不選，確實傷腦筋，現在黨內已經很焦慮，還是希望「黨內大人們」能協調出適合的人選，要推出讓黨內不要焦慮的人選。

一名不具名藍營立委認為，國民黨守住兩波惡罷潮，沒道理黨內先自亂陣腳，朱雖已表態交棒，但盧不參選後，基於黨內大位仍需具有分量者來扛，拱朱聲浪近期可能會升高，先讓子彈飛一下，事情或有轉圜餘地。

國民黨前秘書長李乾龍一向挺盧選主席，他昨晚說，希望盧能回心轉意，媽媽的愛可以擴大，將持續勸進。「要走進廚房，才能進得了廳堂」。李也說，接下來就看支持者持續勸進能否感動盧秀燕改變態度，到領表前也許還有機會。

中部政壇人士說，盧若非周延評估，不會輕易決定不選，「既然決定，就不會改變」。

民眾黨主席黃國昌認為，相信盧一定有方方面面非常多考慮，等最後國民黨主席結果出來，再針對二○二六布局雙方討論跟溝通。

