盧秀燕不選黨主席 朱立倫不放棄勸進

大罷免完封後，國民黨主席朱立倫宣布盼交棒給台中市長盧秀燕。據指出，朱立倫對守住卅一席藍營立委「如釋重負」，對於盧秀燕決定不參選，朱不會放棄勸進，仍盼「可以順利交棒給眾望所歸的人」；未來交接程序完成後，核心團隊也將歸建位於安和路辦公室。

國民黨人士透露，八二三當天，朱立倫下午即到中央黨部關注開票情形，雖然對完封結果早有預期，但朱仍是鬆了一口氣，心情輕鬆坦然。在發表公開談話後，朱立倫對四年來一同作戰的黨部團隊致謝，同時盤點過去的作戰成果，感謝團隊的辛勞。

據了解，朱立倫接下來可望啟動感恩之旅，針對全台遍布台中、高雄、台南等各地街頭宣講的年輕朋友與民意代表，表達感謝之意。此次公投宣講有許多民眾黨支持者參與，朱也將與小草互動、感謝他們對國民黨與台灣能源方向的支持。

朱立倫日前表示，未來將在各自的崗位，用不同方式匯集更多能量，支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。據了解，朱立倫將延續日前對執政黨的五大呼籲，密切關注關稅與司法的後續發展，並本於其專業背景，為財政政策提供建言，也會協助二○二六與二○二八候選人力拚選戰。

據了解，朱立倫仍希望盧能有「眾望所歸的思考」，若盧仍有顧慮，願盡力提供協助、排除困難。黨內人士表示，以朱的性格，既已決定交棒，自然希望能交給最適任人選，相信他會努力勸盧慎重考慮。

「盧秀燕選黨主席」的火苗自今年初大罷免運動起延燒，黨內對現任主席朱立倫不滿聲浪蓄積，許多人深信只是時間問題，盧秀燕作為藍營一姐，自然會被推上檯面，甚至被視為最可能的接班人。然而，台中親盧人士，始終對盧參選主席持保留；大罷免末期，盧對朱立倫「按讚」聲援的舉動，加上後來三喊「（鄭）麗文加油」，已明白預告她不會選黨主席。

親盧人士評估，反朱力量和挺盧是兩回事，而國民黨未來必須要靠黨內整合，和黨外合作才能更有機會，爭取成為藍白合作的關鍵公約數，要比出任黨主席重要，昨天宣布早有準備。

未來交接程序完成後，朱團隊班底包括副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤、發言人楊智伃與新媒體部主任韋淳祐，將歸建回朱立倫位於台北市安和路國家大樓的辦公室。

