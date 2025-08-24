盧秀燕不參選黨主席 「最困難的時候 媽媽會留在家裡」

國民黨主席朱立倫宣布「交棒」，點名希望台中市長盧秀燕接任黨主席，盧昨表示，台美關稅重創中部產業，她須堅守崗位，陪伴產業、台中市民度過難關，「最困難時刻，媽媽會留在家裡，這是我的承諾，我會說到做到」，無法參選國民黨黨主席。

對於朱立倫的看重，盧則說，國民黨是民主大黨，黨主席職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應由有意願的人公平競選。她強調自己參與國民黨大小戰役，不必坐在主席位置，會和大家同一陣線。

國民黨：期盼大家能團結

對於盧秀燕宣布不參選黨主席，國民黨發言人楊智伃說，黨主席朱立倫一直以來的心願就是順利交棒、放心交棒、堅定交棒，為了二○二六與二○二八的重返執政，期盼大家能一起團結。國民黨預計九月五日前黨主席登記，十月十八日選舉。

盧秀燕昨為表示慎重，手持書面逐字宣讀聲明，提出不選黨主席的兩個理由、一個堅持。盧說，台灣面臨非常嚴重的美國關稅重創，這場經濟危機，中部地區是首當其衝，遭遇最大打擊的行業，包括機械、精密機械、工具機、手工具、自行車和中小企業等，都是分布在中部地區，尤其以台中為核心。

盧秀燕說，這些產業過去半世紀以來，創造了台灣經濟奇蹟和繁榮，如果他們垮了，台灣經濟也會面臨大衰退，產生嚴重的失業問題、經濟問題，甚至千百萬戶家庭經濟也會受影響，這場關稅大海嘯已來臨，經濟正惡化中，所以「我必須堅守崗位，陪伴我們的產業、陪伴我們的市民度過難關。」

「自己曾說過，最困難的時候，媽媽會留在家。」盧說，這是她的承諾，會說到做到，所以無法參選國民黨黨主席。她也感謝所有愛護、勸進她參選的好朋友及民眾，知道這樣的鼓勵和支持，都是為了台灣好，但即使她不選，只要黨有需要，她都會在，就像國民黨過去大小選戰，她無役不與，且都全力以赴，「不必坐在主席的位置，我也會和大家同一陣線。」但黨主席是民主選舉，不該由任何人指定，也應該讓有意願的人來競選，團結合作分工，才能勝利。

最後盧說，祈求台灣能早日平安度過這場經濟風暴，讓人民過好日子。她相信只要堅定信念、團結奮鬥，一定會挺過困難、度過寒冬，期待春暖花開，台灣更好。

黨內仍有勸進盧秀燕聲音

不過，黨內仍有不同聲音。國民黨前秘書長李乾龍說，國民黨需要一位有智慧能力的人帶領，最大公約數就是盧秀燕。國民黨台中市議會黨團書記長李中直言，盧秀燕應參選，「有黨主席才有二○二八」，強調黨需要強而有力的領導者。另有不具名議員認為，若盧能比照蔡英文模式，承擔黨主席職務，才能真正感動人心，帶領國民黨轉型蛻變。

