盧秀燕宣布不選黨主席！李乾龍：盼回心轉意 媽媽的愛可以擴大

國民黨主席朱立倫點名希望台中市長盧秀燕接任黨主席，盧今宣布，關稅等挑戰橫在眼前，她須堅守崗位，陪伴產業、台中市民度過難關，「最困難時刻，媽媽要留在家裡，這是我的承諾，我會說到做到」，無法參選國民黨黨主席。國民黨前秘書長李乾龍一向挺盧選主席，他今晚說，希望盧能回心轉意，媽媽的愛可以擴大，將持續勸進。

盧秀燕今天宣讀聲明時提到，感謝所有愛護、勸進她參選的好朋友及民眾，知道這樣的鼓勵和支持，都是為了台灣好，但即使她不選，只要黨有需要，她都會在，就像國民黨過去大小選戰，她無役不與，且都全力以赴，「不必坐在主席的位置，我也會和大家同一陣線。」

李乾龍說，雖然前一陣子就聽到盧傾向不選黨主席，但今天聽到盧的宣布還是有點失望，希望不是心意已決，有機會能回心轉意。他說，黨主席身旁有秘書長等人輔佐，盧秀燕若兼任黨主席不會有市長落跑問題，而是把愛擴大，相信以盧的能力可以兼顧。

「要走進廚房，才能進得了廳堂」李乾龍說，盧必須先進熱廚房才能展現廚藝燒出好菜，也才能進得了廳堂，和目前市長角色不衝突。李也說，接下來就看支持者持續勸進能否感動盧秀燕改變態度，到領表前，也許還有機會回心轉意。

雖然陸續有其他人表態要選主席，李乾龍也說，盧秀燕目前仍是黨內最大公約數，具備帶領國民黨2026勝選、2028年重返執政的能量，會持續勸進。

