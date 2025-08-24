盧秀燕不選黨主席...許淑華也表態 曝下一步支持誰

國民黨主席朱立倫昨盼交棒台中市長盧秀燕接任主席，但盧秀燕今宣布不選國民黨主席，下一任黨主席成焦點引熱議。南投縣長許淑華今也表態不選，她說「從未想過選黨主席」，要專心縣政；至於會支持誰，必須等人選明朗化再來做決定。

南投縣長許淑華先前接受廣播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，期間談及黨主席選舉，她當時表示，盧市長要不要選黨主席在823第二波罷免後「肯定要表態」，並認為盧秀燕若參選將不會再有其他競爭者。

而盧秀燕今天果然明確表態，但是宣布不選國民黨主席，誰要接棒下一任黨主席成焦點，也引政壇熱議，前立委鄭麗文更表明將領表登記，藍營不少青壯派也被點名，南投縣長許淑華也是其中之一，許淑華對此表示「從未想過選黨主席」。

許淑華說，她「從未想過選黨主席」，第一要務是專心縣政，她還有很多政見要推動實現，所以必須繼續拚，力求在下屆任期完成。而黨內具參選資格的優秀人才很多，也都是很好的人選，但因目前人選還不確定，待明朗化再來決定支持誰。

