朱立倫要交棒、盧秀燕不參選 國民黨主席選舉陷僵局

國民黨主席將改選，但因現任主席朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕表態不參選而陷入混沌，郝龍斌、胡志強、黃敏惠可能成為黨內點名接棒人選；由於距領表登記截止9月5日尚有一段時間，黨內是否能成功讓盧秀燕或朱立倫回心轉意，可再觀察。

國民黨主席將於10月18日改選，現任黨主席朱立倫昨天公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，盧秀燕今天宣布，產業正面對重創時刻，最困難時候必須堅守崗位，「媽媽會留在家」，無法參選國民黨主席。

在被視為黨內最強總教練的朱立倫堅持交棒、備受黨內期待的盧秀燕表態不選後，這場國民黨主席選戰出現混沌狀態。黨內人士表示，若朱立倫與盧秀燕確定不選，曾擔任過多次副主席的前台北市長郝龍斌，既熟悉黨務且黨內份量足，可能會是好的人選之一。

藍營地方輔選人士指出，前台中市長胡志強同樣是適合人選，胡志強腦筋清晰、點子多，或許可以給予國民黨不少新氣象，加上胡志強在對美、對中關係上有不少著墨，也可持續幫助國民黨，加深對美及對中關係。

這位輔選人士也說，嘉義市長黃敏惠2026年任期將屆滿，過去擔任過副主席及代理主席，對黨務充滿經驗，同樣是合適人選。

除上述黨內點名的人選之外，包括孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍等人，都曾表態有意角逐國民黨主席。

由於黨主席選舉領表登記時間為9月1日至5日，距離現在還有一段時間，黨內人士評估，勸進盧秀燕的聲音與力量應會持續進行，像是前國民黨秘書長李乾龍就表示，會集結全國議長系統給予盧秀燕信心；而國民黨團總召傅崐萁今天接受中央社記者訪問時，也表態支持盧秀燕擔任黨主席、擔任國民黨的領頭羊。

此外，若是盧秀燕堅持不參選，黨內人士認為，過去4年帶領國民黨在地方選戰大獲全勝，以及2024年成功讓國民黨取得國會多數優勢的朱立倫，或許仍會是黨內的首選，後續是否出現勸進朱立倫續任的聲浪，值得關注。

