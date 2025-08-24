誰來選黨魁？國民黨新北議員籲勿再上演宮鬥戲碼

快訊

中央社／ 新北24日電
國民黨主席朱立倫。記者許正宏／攝影
國民黨主席選舉，主席朱立倫願交棒台中市長盧秀燕遭婉拒，國民黨前發言人、新北市議員陳偉杰表示，黨魁應從「誰來選」焦點轉移到「選出誰」，勿再上演過往遭外界批評的宮鬥戲碼。

國民黨立委罷免案不通過，才達成31比0佳績，但黨魁之爭仍引基層關注，曾任國民黨文傳會副主委、發言人及新北市青工總會總會長，更揪跨縣市國民黨議員組「新藍圖連線」議會次團的陳偉杰，則在網上貼文表達意見及主張。

他表示，朱立倫表達願意交棒盧秀燕遭婉拒，但這次應讓全體台灣人民共同檢視國民黨主席選舉民主過程，將焦點從「誰來選」轉移到「選出誰」，不要再上演過往遭外界批評的宮鬥戲碼。

他表示，有意參選黨主席的人應要提出如何達成國民黨現階段最重要的3項目標，分別是論述政黨理念、擴大社會支持、廣納優秀人才，無論誰參選，都應拿出作法來說服黨員這3大目標要如何達成。

陳偉杰表示，國民黨是堅持歷史真相的政黨，包含國家興衰與定位、兩岸關係矛盾與願景、深耕台灣的努力與付出，國民黨都扮演守護中華民國重要角色，這也是與其他政黨最明顯區隔及差異所在；想擔任黨主席的人，就必須要能說清楚黨的理念及路線，才能讓黨員有榮譽心與責任感。

陳偉杰強調，國民黨不應再陷入「一人救天下」迷思，只有紮實向社會各界意見領袖請益，積極成立智庫吸納新世代人才，黨主席面對未來選戰提名才能讓社會耳目一新；這次黨主席選舉，也才能為國民黨奠定重返執政最佳基礎。

