盧秀燕不選黨主席 黃國昌：相信盧有方方面面考慮

台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，引發熱議。身兼民眾黨主席的立委黃國昌認為，相信盧一定有方方面面非常多考慮，且尊重其他政黨內部民主程序，對民眾黨來說最重要還是把自己做好，等最後國民黨主席結果出來，再針對2026布局雙方討論跟溝通。

黃國昌表示，盧秀燕是非常優秀政治人物，也是政治上前輩，相信她一定有方方面面非常多考慮，且中央面對美國高關稅處理荒腔走板，中部工具機業者受嚴重衝擊，盧市長著眼於市政，希望能夠幫中部工具機業者在麼艱難情況下，展現承擔決心。

而國民黨黨主席選舉，黃認為，其他政黨的黨內民主程序，基本上都尊重，對民眾黨而言，最重要的還是把自己做好，且本於最大的誠意跟善意，相信等到國民黨主席最後決定怎麼樣結果出來後，接下來針對2026的布局，雙方再來討論跟溝通。

媒體追問，有綠營議員說公投花了11億浪費公帑，黃認為，真正的浪費公帑，是民進黨所發動的大惡霸，結果一事無成，這才是在浪費公帑，而核三延役公投，雖被民進黨把公投法困在鳥籠裡，但民意海嘯已非常清楚Ｍ，壓倒性的票數，讓民進黨非核家園的神主牌也不得不放手。

黃國昌強調，昨天賴清德總統在總統府記者會，說核三等到台電內部檢測完以後，會向核安會提出延役申請，如果民進黨真的還死抱著非核家園神主牌，昨天賴總統怎麼會說出要提出申請呢？此外，這次公投總共有500多萬台灣公民表達意志，現在還在說辦公投沒有意義，民進黨若還是選擇當鴕鳥，絕對不是國家、人民之福。

至於是否覺得這次公投票國民黨沒有認真催票？黃國昌說，民進黨議員面對這樣結果，不好好的檢討、反省，反而要見縫插針，真的省省；且他昨晚已感謝學者、專家、顧問團，以及黨主席朱立倫、立院院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬案等人，奉勸民進黨議員與其見縫插針，不如好好檢討。民進黨到底還相不相信公投民主，還是民進黨認為只要讓賴清德用40％選票選上了，就可以讓他為所欲。

